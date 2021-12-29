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В Україні вдесятеро збільшили штрафи за незаконну вирубку дерев, збирання грибів та ягід

29 грудня 2021, 12:05

Заборона стосуватиметься лише територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Кабмін у 10 разів збільшив штрафи за шкоду природно-заповідному фонду / Фото ua.depositphotos.com, УНІАН, колаж Главред

Кабмін у 10 разів збільшив розмір штрафів за заподіяну шкоду природно-заповідному фонду. Покарати громадян можуть за незаконне збирання ягід та грибів, вирубку дерев, полювання тощо на територіях національних природних парків, природних заповідників, ботанічних садів, дендрологічних парків.

Урядовці переглянули суми штрафів, які до цього діяли з 2013 року, повідомляє Урядовий портал.

При цьому суми штрафів щорічно будуть індексуватися.

"За формулою розрахунку, розмір шкоди збільшується у 10 разів та щорічно буде індексуватися. Такі заходи допоможуть охороняти ці території та зберегти їх біорізноманіття", – зазначив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За що можуть виписати штраф

Порушники можуть отримати штраф за низку дій на заповідних територіях. Серед них:

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незаконна рубка або пошкодження дерев і рослин;

зниження чи пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців;

зниження чи пошкодження газонів та квітників;

самовільна заготівля сіна чи випасання худоби;

незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження їх житла, місць перебування і розмноження;

незаконний збір або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів горіхів, грибів, ягід;

проїзд транспорту, проліт і посадки літальних апаратів;

самовільне зайняття земельних ділянок, забруднення територій тощо.

На яких територіях діятиме заборона

У Міндовкілля зазначили, що заборона стосується тільки територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Отже, така діяльність може каратися, якщо її проводять у:

національних природних парках;

природних заповідниках;

ботанічних садах;

дендрологічних парках.

У відомстві заспокоїли, що заборона не встановлює ніяких нових обмежень і нею передбачено лише перерахування суми штрафів.

Як і раніше, збирати гриби і ягоди, зривати рослини чи заготовляти сіно заборонено на території суворого заповідання.

"Тож у межах національних природних парків та біосферних заповідників і надалі можна збирати гриби та ягоди. Якщо звичайно, ви робите це для власних потреб, а не займаєтеся промислом (у такому випадку законодавством передбачено отримання відповідного дозволу, що також не є нововведенням). Виняток, як і раніше, де забороняється збирати гриби, зривати рослини чи проводити будь-які інші дії, становлять території суворого заповідання", – наголосили у Міндовкілля.

Скільки доведеться заплатити за порушення

Штраф за незаконну вирубку дерев чи їх пошкодження становить від 257 гривень до 18 300 гривень у степовій зоні, від 227 гривень до 16 800 гривень в інших зонах.

Якщо хто незаконно полюватиме на заповідних територіях, наприклад, на оленя чи кабана, йому загрожує штраф у 30 300 гривень. За зрізаний без ліцензії гриб доведеться заплатити 75 гривень.

За збирання дикорослих квітів доведеться віддати по 30 гривень за кожну квітку, а за збирання ягід – 378 гривень за 1 кілограм.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Нагадаємо, у Держекоінспекції раніше забили на сполох через стан екології. У відомстві зазначили, що 8 серпня Україна офіційно розпочала "жити в борг у природи" – українці використовували більше ресурсів, ніж навколишнє середовище може відновити за рік.

"Ця дата була розрахована дослідниками організації Global Footprint Network. Щороку фахівці аналізують використання природних ресурсів у різних країнах та на планеті в цілому і визначають День екологічного боргу", - зазначив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

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