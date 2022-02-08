В Україні посилюють карантин: три області переходять у "червону" зону

Карантин в Україні / УНІАН

В Україні з 11 лютого в "червону" зону карантину переходять ще три області.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов, таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 11 лютого 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

"Червона" зона епідеміологічної небезпеки передбачає певні обмеження, а саме в:

роботі навчальних закладів крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

проведенні масових заходів крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

роботі закладів харчування, крім адресної доставки та замовлень на винос;

роботі ТРЦ та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів);

роботі непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

роботі закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно - та відеозйомки.

Дозволяється робота банків, АЗС, аптек, ветеринарних магазинів і всіх продовольчих магазинів.

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Для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Карантин в Києві

Найближчим часом місто Київ може знову опинитися в переліку регіонів України "червоної" карантинної зони через спалахи коронавірусу.

За словами начальника столичного главку Держпродспоживслужби Олега Рубана, в столиці спостерігається зростання захворюваності коронавірусом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями.

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