Києву загрожує "червона" зона карантину: Рубан назвав терміни і спрогнозував заборони

Києву загрожує посилення карантину / pixabay

Найближчим часом місто Київ може знову опинитися в переліку регіонів України "червоної " карантинної зони через спалах коронавірусу.

За словами начальника столичного главку Держпродспоживслужби Олега Рубана, в столиці спостерігається зростання захворюваності коронавірусом та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, передає УНН.

Погіршення епідемічної ситуації в Києві пов'язане з широким поширенням штаму коронавірусу Омікрон, підкреслив він.

Київ у "червоній" зоні: до чого готуватися

Співрозмовник пояснив, що точної дати переведення Києва в "червону" зону поки немає, але вже зараз столиця знаходиться на порозі "помаранчевої" зони.

Київ протягом двох тижнів може перейти в "червону" зону, сказав він.

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Начальник главку Держпродспоживслужби Києва уточнив, що все буде залежати від правильно організованих протиепідемічних заходів.

За словами чиновника, якщо навіть введуть "червону" зону, то дозволять працювати бізнесу, у якого весь персонал вакцинований і буде дотримуватися певних протиепідемічних заходів.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. У тому числі захворіли 4446 дітей і 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб.

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