В Україні таємно шили форму для збірної Росії

В Закарпатській області співробітники поліції виявили, задокументували і припинили роботу заводу, який таємно виготовляв форму для російських спорстменів. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
Стало відомо, що власник підприємства - громадянин Італії, італійський бренд якого під назвою "Vist" і створював зимові лижні куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Даний бренд ще в 1997 році заснували колишні спортсмени італійської збірної з гірськолижного спорту.
Замовником форми з безліччю символіки країни-агресора є організація RUSSIA SKI TEAM. На куртках зображений і герб і прапор РФ,
За словами Віктора Микити, протизаконну діяльність припинили співробітники Національної поліції.
Дякуємо правоохоронцям за оперативне реагування не потенційні загрози та запобігання протизаконній діяльності в інтересах окупанта.
Нагадаємо, національне агентство із запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.Стало відомо, що підприємства компанії досі працюють в країні-агресорі Росії і платять податки, роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.
Також відома українська поп-співачка Злата Огнєвіч в категоричній формі розлютилася, коли дізналася, що жителі України досі вважають за краще слухати музику співаків і співачок з країни-агресора і закликала не спонсорувати ворога.
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