Поліція Закарпаття виявила в регіоні завод, на якому таємно виробляли форму для збірної Росії.

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В Україні таємно шили форму для збірної Росії / колаж: Главред, фото: скріншот Національна поліція Закарпатської області

В Закарпатській області співробітники поліції виявили, задокументували і припинили роботу заводу, який таємно виготовляв форму для російських спорстменів. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

Стало відомо, що власник підприємства - громадянин Італії, італійський бренд якого під назвою "Vist" і створював зимові лижні куртки для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Даний бренд ще в 1997 році заснували колишні спортсмени італійської збірної з гірськолижного спорту.

На Закарпатті виробляли форму для росіян / t.me/glavredinfo

Замовником форми з безліччю символіки країни-агресора є організація RUSSIA SKI TEAM. На куртках зображений і герб і прапор РФ,

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За словами Віктора Микити, протизаконну діяльність припинили співробітники Національної поліції.

Дякуємо правоохоронцям за оперативне реагування не потенційні загрози та запобігання протизаконній діяльності в інтересах окупанта. На Закарпатті шили форму для Росії / t.me/zakarpatskaODA

Нагадаємо, національне агентство із запобігання корупції внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.Стало відомо, що підприємства компанії досі працюють в країні-агресорі Росії і платять податки, роблячи свій внесок у продовження війни Росії проти України.

Також відома українська поп-співачка Злата Огнєвіч в категоричній формі розлютилася, коли дізналася, що жителі України досі вважають за краще слухати музику співаків і співачок з країни-агресора і закликала не спонсорувати ворога.

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