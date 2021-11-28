Нові ціни на грудень: українцям назвали максимальні тарифи на газ

В Україні змінюють тарифи на газ / УНІАН

В Україні газопостачальні компанії публікують місячні тарифи на газ для населення в грудні.

Ціни коливатимуться від мінімальних до максимальних. Різниця між граничними цифрами майже досягає п'ятикратного розриву, пише ГазПравда.

При цьому більшість постачальників, а саме - 36 компаній, встановили цінники нижче 8 гривень за кубометр. Чотири компанії в порівнянні з листопадом знизили свої ціни.

7,80 грн. за 1 куб. м вимагає компанія Neogas. У Евода Трейд КП Луцькводоканал, Черкаси збут, Уманьгаз збут, Паливенерго та Енергогарантія – ціни коливаються від 7,88 до 7,95 гривень за 1 куб. м.

При цьому, газопостачальна компанія Нафтогаз України запропонувала традиційні 7,96 гривень за кубометр (річний тариф). Таку ж ціну виставили Газпостачсервіс і Тернопільоблгаз збут. Решта компаній виставили цінники від 7,98 до 13,5 гривень за кубометр.

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Найвищі річні тарифи:

Херсонрегионгаз — 14,9 грн/кубометр;

Херсонська обласна енергопостачальна компанія - 13,5 грн/кубометр;

Стрийнафтогаз — 11,99 грн/кубометр.

/ gazpravda.com.ua

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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