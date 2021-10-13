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Жертвами стали майже 500 пацієнтів: в Україні різко зросла летальність від COVID-19 за добу

13 октября 2021, 08:23
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Виявлено ще понад 16 тисяч нових заражених коронавірусом. До лікарень госпіталізовано майже п'ять тисяч осіб, а одужали - майже 6,5 тис.

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Коронавірусом заразилися ще тисячі українців / Фото Reuters

Станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 жителів країни. Зокрема, захворіли 1588 дітей і 288 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471 (добою раніше було 352); одужали - 6 462 особи. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях та м. Київ (978).

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу - 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 6271274 людини (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 3959 836 щеплень.

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Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 13 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 978 випадків;
  • Вінницька область - 347 випадків;
  • Волинська область - 420 випадків;
  • Дніпропетровська область - 1344 випадки;
  • Донецька область - 916 випадків;
  • Житомирська область - 462 випадки;
  • Закарпатська область - 213 випадків;
  • Запорізька область - 1048 випадків;
  • Івано-Франківська область - 321 випадок;
  • Київська область - 534 випадки;
  • Кіровоградська область - 102 випадки;
  • Луганська область - 729 випадків;
  • Львівська область - 863 випадки;
  • Миколаївська область - 231 випадок;
  • Одеська область - 1525 випадків;
  • Полтавська область - 707 випадків;
  • Рівненська область - 634 випадки;
  • Сумська область - 670 випадків;
  • Тернопільська область - 286 випадків;
  • Харківська область - 1526 випадків;
  • Херсонська область - 678 випадків;
  • Хмельницька область - 644 випадки;
  • Черкаська область - 417 випадків;
  • Чернівецька область - 598 випадків;
  • Чернігівська область - 116 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 2 578 394 людини;
  • одужали - 2 304 361 людина;
  • летальних випадків - 59 523;
  • проведено ПЛР-тестів - 13 379 666.

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

Коронавірус в Україні

Перша область України з 15 жовтня потрапляє в "червону" зону карантину Держкомісія ТЕБ і НС вирішила посилити карантин в Херсонській області.

В Україні під час нового можливого локдауну, найімовірніше, уряд не рекомендуватиме обмежувати функціонування міського громадського транспорту. Припинення функціонування міського громадського транспорту не дає додаткового епідеміологічного впливу, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. Минулої неділі, 10 жовтня, було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогодні система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

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