В Україні майже 12 тисяч нових випадків COVID-19: у МОЗ оприлюднили свіжу статистику

З коронавірусом до лікарні потрапили понад дві тисячі українців / Фото Reuters

Станом на ранок вівторка, 12 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 996 жителів країни. Зокрема, захворіли 1262 дитини і 227 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 274 людини; летальних випадків - 352; одужали - 5419 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За минулу добу 123 230 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 осіб, повністю імунізовано - 63 054 особи.

Коронавірус в Україні - статистика станом на ранок 12 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

м. Київ - 628 випадків;

Вінницька область - 121 випадок;

Волинська область - 322 випадки;

Дніпропетровська область - 856 випадків;

Донецька область - 607 випадків;

Житомирська область - 155 випадків;

Закарпатська область - 139 випадків;

Запорізька область - 715 випадків;

Івано-Франківська область - 172 випадки;

Київська область - 512 випадків;

Кіровоградська область - 53 випадки;

Луганська область - 548 випадків;

Львівська область - 978 випадків;

Миколаївська область - 184 випадки;

Одеська область - 816 випадків;

Полтавська область - 669 випадків;

Рівненська область - 492 випадки;

Сумська область - 449 випадків;

Тернопільська область - 162 випадки;

Харківська область - 1502 випадки;

Херсонська область - 350 випадків;

Хмельницька область - 227 випадків;

Черкаська область - 532 випадки;

Чернівецька область - 560 випадків;

Чернігівська область - 247 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 562 085 осіб;

одужали - 2 297 899 осіб;

летальних випадків - 59 052;

проведено ПЛР-тестів - 13 323 492.

Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.

Коронавірус в Україні

Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. Минулої неділі, 10 жовтня, було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може зі своїми викликами.

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У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.

З 21 жовтня в Україні зміняться правила міжрегіональних перевезень пасажирів у регіонах з жовтим, помаранчевим або червоним рівнем карантину.

Лікар назвав найнебезпечніше місце, де можна заразитися коронавірусом.