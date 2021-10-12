В Україні майже 12 тисяч нових випадків COVID-19: у МОЗ оприлюднили свіжу статистику

В Україні за минулу добу підтвердили 11 996 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Львівській, Запорізькій областях.
Станом на ранок вівторка, 12 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 996 жителів країни. Зокрема, захворіли 1262 дитини і 227 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 274 людини; летальних випадків - 352; одужали - 5419 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За минулу добу 123 230 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 176 осіб, повністю імунізовано - 63 054 особи.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 628 випадків;
- Вінницька область - 121 випадок;
- Волинська область - 322 випадки;
- Дніпропетровська область - 856 випадків;
- Донецька область - 607 випадків;
- Житомирська область - 155 випадків;
- Закарпатська область - 139 випадків;
- Запорізька область - 715 випадків;
- Івано-Франківська область - 172 випадки;
- Київська область - 512 випадків;
- Кіровоградська область - 53 випадки;
- Луганська область - 548 випадків;
- Львівська область - 978 випадків;
- Миколаївська область - 184 випадки;
- Одеська область - 816 випадків;
- Полтавська область - 669 випадків;
- Рівненська область - 492 випадки;
- Сумська область - 449 випадків;
- Тернопільська область - 162 випадки;
- Харківська область - 1502 випадки;
- Херсонська область - 350 випадків;
- Хмельницька область - 227 випадків;
- Черкаська область - 532 випадки;
- Чернівецька область - 560 випадків;
- Чернігівська область - 247 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 562 085 осіб;
- одужали - 2 297 899 осіб;
- летальних випадків - 59 052;
- проведено ПЛР-тестів - 13 323 492.
Детальніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 - за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5.
Коронавірус в Україні
Міністерство охорони здоров'я зафіксувало в Україні рекордну кількість викликів швидкої допомоги. Минулої неділі, 10 жовтня, було здійснено понад 44 тисячі дзвінків.
Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може зі своїми викликами.
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У свою чергу, інфекціоніст Вадим Арістов заявив, що Україна дуже відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу. За його словами, якщо COVID-19 і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності, то рахунок піде на тижні.
З 21 жовтня в Україні зміняться правила міжрегіональних перевезень пасажирів у регіонах з жовтим, помаранчевим або червоним рівнем карантину.
Лікар назвав найнебезпечніше місце, де можна заразитися коронавірусом.