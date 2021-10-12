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Як працюватиме громадський транспорт в умовах локдауну: у МОЗ озвучили варіанти

12 октября 2021, 15:34

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що зупинка громадського транспорту не дає додаткового епідеміологічного впливу.

транспорт, карантин
Питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ і НС / УНІАН

В Україні під час нового можливого локдауну, швидше за все, уряд не рекомендуватиме обмежувати функціонування міського громадського транспорту

Припинення функціонування міського громадського транспорту не дає додаткового епідеміологічного впливу, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі "ТСН".

За його словами, зупинка громадського транспорту "досить сильно впливає і на економіку, і на мобільність людей, і зокрема, не дає додаткового епідеміологічного впливу".

Читайте также"Українці вмиратимуть вдома": лікар пояснив, чим загрожує зволікання з введенням локдауну"Тому основною рекомендацією є більш жорсткий контроль за дотриманням протиепідеміологічних вимог при перевезенні, обмеженні кількості людей, які користуються громадським транспортом, і навпаки виведення додаткової, резервної кількості самого того рухомого складу, ніж припинення його функціонування. Тому, швидше за все, в межах можливих локдаунів або "червоних" зон уряд не рекомендуватиме обмежувати функціонування саме місцевого чи міського транспорту",- зазначив Кузін.

Головний санлікар нагадав, що питання зупинки або функціонування громадського транспорту розглядає місцева комісія ТЕБ і НС.

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Карантин в Україні: наскільки близький локдаун

Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може прийняти рішення про перехід ряду регіонів в "червону" зону карантину.

В Україні станом на неділю, 10 Жовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Автор: Сергій Кущ
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громадський транспорт карантин новини локдаун
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