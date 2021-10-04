В Україні - різкий спад виявлених COVID-випадків: у МОЗ оновили статистику

Виявлено 4821 новий випадок коронавірусу. Найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували в Харківській, Чернівецькій та Дніпропетровській областях.
Станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. Зокрема, захворіли 448 дітей і 50 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2092 людини; летальних випадків - 114; одужали - 1116 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 460 010 осіб;
- одужали - 2 264 523 людини;
- летальних випадків - 56 889;
- проведено ПЛР-тестів - 12 966 892.
Коронавірус в Україні
Станом на 3 жовтня п'ять областей України за індикаторними показниками МОЗ відповідали "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.
Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захистц населення в Харкові 1 жовтня почав приймати пацієнтів з COVID-19, а вже через день практично заповнився важкими хворими, яким потрібен кисень.
Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов заявив, що якщо влада запровадить локдаун через епідемію коронавірусу з істотним запізненням, то на Україну чекає надмірна смертність і збільшення летальності.
У п'ятницю, 1 жовтня, у Львівському перинатальному центрі померла 28-річна породілля. Жінка була на 28-му тижні вагітності й хворіла на коронавірус. Спочатку медики зафіксували внутрішньоутробну загибель дитини, а за півгодини у жінки зупинилося серце. Лікарі 45 хвилин реанімували жінку, проте врятувати її життя не вдалося.