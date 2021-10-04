В Україні - різкий спад виявлених COVID-випадків: у МОЗ оновили статистику

Коронавірус в Україні поборола ще понад тисяча людей / Фото ua.depositphotos.com

Станом на ранок понеділка, 4 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 4 821 жителя країни. Зокрема, захворіли 448 дітей і 50 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2092 людини; летальних випадків - 114; одужали - 1116 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (592), Чернівецькій (410), Дніпропетровській (393), Житомирській (301) та Львівській (295) областях.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 2 460 010 осіб;

одужали - 2 264 523 людини;

летальних випадків - 56 889;

проведено ПЛР-тестів - 12 966 892.

Коронавірус в Україні сьогодні - статистика на ранок 4 жовтня 2021 / t.me/mozofficial

Коронавірус в Україні

Станом на 3 жовтня п'ять областей України за індикаторними показниками МОЗ відповідали "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захистц населення в Харкові 1 жовтня почав приймати пацієнтів з COVID-19, а вже через день практично заповнився важкими хворими, яким потрібен кисень.

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Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов заявив, що якщо влада запровадить локдаун через епідемію коронавірусу з істотним запізненням, то на Україну чекає надмірна смертність і збільшення летальності.

У п'ятницю, 1 жовтня, у Львівському перинатальному центрі померла 28-річна породілля. Жінка була на 28-му тижні вагітності й хворіла на коронавірус. Спочатку медики зафіксували внутрішньоутробну загибель дитини, а за півгодини у жінки зупинилося серце. Лікарі 45 хвилин реанімували жінку, проте врятувати її життя не вдалося.