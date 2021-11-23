В Україні стався збій у роботі поїздів: в Укрзалізниці попередили пасажирів

У компанії вибачилися за тимчасові незручності / УНІАН

В Україні стався збій у роботі поїздів через обрив контактної мережі. Затримується ряд поїздів.

Як повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці", обрив контактної мережі стався на ділянці Чернігів - Ніжин поблизу станції Липів Ріг. Затримуються ряд поїздів, а саме приміські поїзди:

№6301 Ніжин-Чернігів,

№6302 Чернігів-Ніжин (час затримки - до 2 годин 30 хвилин).

Пасажири регіонального поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський пересаджені на поїзд №779 Суми - Київ.

Пасажири поїзда №864 Неданчичі - Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

читайте такожПроїзд під питанням: "Укрзалізниця" посилить перевірки пасажирівУ компанії також перепросили за тимчасові незручності та закликали пасажирів стежити за оновленням інформації.

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Раніше головред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила в новий скандал після того, як у фірмовому поїзді №091/092 Київ-Львів вакуумні унітази туалети були замінені на звичайні.

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