Фірмовістю не пахне: Укрзалізницю тролять після заміни унітазів у поїзді

У Мережі висміяли нововведення в поїзді УЗ / Фейсбук о. Васильєва

Компанія Укрзалізниця потрапила в новий скандал після того, як у фірмовому поїзді №091/092 Київ-Львів вакуумні унітази туалети були замінені на звичайні.

Як пише в Facebook блогер Олег Васильєв, при цьому ціна за квиток залишилася "фірмовою".

Він уточнив, що вартість квитка на покращений фірмовий поїзд в купейний вагон становить 670 гривень.

"Квиток у купейний вагон коштує 670 грн. Здивувала відсутність вакуумних туалетів. Здається, їх замінили звичайними унітазами з діркою в підлозі", - підкреслив блогер.

/ Фейсбук О. Васильєва

Він також проілюстрував свій запис фотографіями з вагона.

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/ Фейсбук О. Васильєва

Раніше головред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.

Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.

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