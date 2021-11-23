Фірмовістю не пахне: Укрзалізницю тролять після заміни унітазів у поїзді

Вакуумні туалети замінили звичайними унітазами з діркою в підлозі, розповів Олег Васильєв.
Компанія Укрзалізниця потрапила в новий скандал після того, як у фірмовому поїзді №091/092 Київ-Львів вакуумні унітази туалети були замінені на звичайні.
Як пише в Facebook блогер Олег Васильєв, при цьому ціна за квиток залишилася "фірмовою".
Він уточнив, що вартість квитка на покращений фірмовий поїзд в купейний вагон становить 670 гривень.
"Квиток у купейний вагон коштує 670 грн. Здивувала відсутність вакуумних туалетів. Здається, їх замінили звичайними унітазами з діркою в підлозі", - підкреслив блогер.
Він також проілюстрував свій запис фотографіями з вагона.
Раніше головред писав про те, що відома українська актриса і активістка Римма Зюбіна поділилася враженнями від поїздки в поїзді "Укрзалізниці" за маршрутом Херсон-Київ і обурилася рівнем надання послуг для пасажирів.
Зюбіна розповіла, що вона придбала квиток у вагон першого класу, проте виявилося, що це був звичайний купейний вагон. Час у дорозі-майже вісім годин, вартість квитка - 500 грн, сидіти весь цей час там занадто незручно, зазначає актриса.
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