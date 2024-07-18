В Україні прогнозується зростання цін на популярні продукти: яка причина

Зараз ситуація важча, бо маємо серйозні втрати в енергетичній галузі. Особливо це критично в тваринництві, каже Марчук.

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В Україні прогнозується зростання цін на популярні продукти / колаж: Главред, фото: pixabay

Якщо дефіцит електроенергії триматиметься на такому ж рівні як зараз, це призведе до зростання цін, в першу чергу на молочні, м’ясні, хлібобулочні вироби. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час прес-конференції "Війна, спека, відключення. Як працює зараз українська аграрна галузь?" у Медіацентр Україна.

"Школу підготовки до відключення електроенергії аграрії розпочали ще з осені 2022 року, але зараз ситуація важча, бо маємо серйозні втрати в енергетичній галузі. Особливо це критично в тваринництві. Вся молочно-товарна ферма підключена до генерації, тому що всі процеси — від доїння до зберігання молока потребують електрики. Ферма на 500 голів потребує на 1 годину до 100 кВт, що вимагає значних обсягів дизпалива. Відповідно затратна частина зростає і сьогодні молочка в закупівлі за червень-липень вже зросла на 3-5%. Те саме стосується і переробної галузі" — зазначає Денис Марчук.

Тому він припускає, що якщо відключення продовжуватимуться на такому ж рівні й далі це призведе до зростання цін на молочні, м’ясні, хлібобулочні вироби.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Зростання цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо буде прийнятий законопроєкт щодо збільшення акцизного податку, що потягне за собою подорожчання бензину і дизельного палива, то це потягне за собою зростання цін на продукти.

Крім того, у період з січня по травень 2024 року інфляція в Україні сповільнилася до 2%, що стало найнижчим показником за останні роки. Однак ризики зростання цін у найближчому майбутньому все ще є.

Також, в Україні хліб найближчим часом може подорожчати - через підвищення цін на зернову сировину і на електроенергію. Про це заявив керівник організації "Борошномели України" Родіон Рибчинський.

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