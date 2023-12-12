Правила виходу на пенсію посилять: кому з українців загрожують проблеми

В Україні вже з 1 січня для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 31 рік стажу )(зараз норма становить 30 років).

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Щороку вимоги до трудового стажу для відходу на пісню зростають на 12 місяців / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 січня 2024 року для виходу на пенсію у віці 60 років буде потрібно 31 рік страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі "Обозрєватєль".

Щороку вимоги до трудового стажу зростають на 12 місяців. Як вважають експерти, такі норми повинні підштовхувати українців до офіційного працевлаштування.

Як кажуть чиновники, поки українці в середньому виходять на пенсію, маючи в середньому 32 роки страхового стажу. Тобто вже через два роки значна частина пенсіонерів не виконає норми для виходу на пенсію вчасно. Критичним моментом нібито повинен стати 2028 рік. Такі правила були введені для того, щоб уникнути загального підвищення пенсійного віку.

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Що робити, якщо не вистачає стажу до пенсії?

Кожен українець може дізнатися свій стаж в електронній системі пенсійного фонду. Потім слід підрахувати, скільки стажу в українця буде на момент 60-річного ювілею і визначити, чи вистачить його.

Є можливість докупити стаж. Якщо ви купуєте стаж безпосередньо перед виходом на пенсію, щомісяця коштуватиме 44% мінімальної зарплати (зараз цей показник становить 2948 грн). Якщо ви не працюєте офіційно, вам не нараховується стаж і до 60-річчя є ще час, можна поступово купувати стаж (по одному місяцю на місяць) за 22% від мінімальної зарплати (зараз 1474 грн).

Нагадаємо, щоб уникнути втрати частини або повної суми пенсії, громадяни України повинні своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про певні обставини.

Також в Україні певна частина пенсіонерів має право на доплату за віком. Розмір щомісячних виплат коливається від 300 до 570 гривень.

Крім цього, з 1 січня 2024 року максимальна пенсія в Україні значно збільшиться. Вона становитиме 23 610 гривень, що на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.

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