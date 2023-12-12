УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Правила виходу на пенсію посилять: кому з українців загрожують проблеми

Дмитро Відоменко
12 грудня 2023, 20:03
В Україні вже з 1 січня для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 31 рік стажу )(зараз норма становить 30 років).
Літній чоловік, монети
Щороку вимоги до трудового стажу для відходу на пісню зростають на 12 місяців / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні з 1 січня 2024 року для виходу на пенсію у віці 60 років буде потрібно 31 рік страхового стажу. Про це йдеться в матеріалі "Обозрєватєль".

Щороку вимоги до трудового стажу зростають на 12 місяців. Як вважають експерти, такі норми повинні підштовхувати українців до офіційного працевлаштування.

Як кажуть чиновники, поки українці в середньому виходять на пенсію, маючи в середньому 32 роки страхового стажу. Тобто вже через два роки значна частина пенсіонерів не виконає норми для виходу на пенсію вчасно. Критичним моментом нібито повинен стати 2028 рік. Такі правила були введені для того, щоб уникнути загального підвищення пенсійного віку.

відео дня

Що робити, якщо не вистачає стажу до пенсії?

Кожен українець може дізнатися свій стаж в електронній системі пенсійного фонду. Потім слід підрахувати, скільки стажу в українця буде на момент 60-річного ювілею і визначити, чи вистачить його.

Є можливість докупити стаж. Якщо ви купуєте стаж безпосередньо перед виходом на пенсію, щомісяця коштуватиме 44% мінімальної зарплати (зараз цей показник становить 2948 грн). Якщо ви не працюєте офіційно, вам не нараховується стаж і до 60-річчя є ще час, можна поступово купувати стаж (по одному місяцю на місяць) за 22% від мінімальної зарплати (зараз 1474 грн).

Нагадаємо, щоб уникнути втрати частини або повної суми пенсії, громадяни України повинні своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про певні обставини.

Також в Україні певна частина пенсіонерів має право на доплату за віком. Розмір щомісячних виплат коливається від 300 до 570 гривень.

Крім цього, з 1 січня 2024 року максимальна пенсія в Україні значно збільшиться. Вона становитиме 23 610 гривень, що на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
пенсії пенсіонери Пенсійний фонд
Реклама

Головне за день

Синоптики оголосили штормове попередження: Україну засипатиме снігом

Синоптики оголосили штормове попередження: Україну засипатиме снігом

19:23 Синоптик
Зустріч була "дуже продуктивною": перші подробиці візиту Зеленського в США

Зустріч була "дуже продуктивною": перші подробиці візиту Зеленського в США

18:32 Політика
Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву

Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву

17:21 Світ
Всі головні новини

Останні новини

20:20

Прихований тандем Залужного і Порошенко?

20:03

Правила виходу на пенсію посилять: кому з українців загрожують проблеми

20:00

Вивертати чи ні: як правильно завантажувати речі в пральну машинку

19:58

"Хочу послухати, як воно десь прилітає": у новому випуску "VIP з Наталією Мосейчук" Герой України закликає не повторити "афганський синдром"Відео

19:49

Відставка Залужного і Наєва: у Міноборони роз'яснили ситуацію

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужУкраїна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал Маломуж
19:23

Синоптики оголосили штормове попередження: Україну засипатиме снігом

19:16

Закручують гайки: в Ірландії посилюють пільги для біженців

19:15

"Спочатку - духовність, потім - зброя і бомби": зірка "Довбуша" закликав повністю заборонити російську мову

19:12

Гороскоп на завтра 13 грудня 2023: Раку - проблеми зі здоров'ям, Терезам - мало любові

Реклама
19:00

Оля Цибульська потрапила в скандал через зруйновану окупантами квартиру в ІрпеніВідео

18:59

Вони зрадили Україну: топ зірок-запроданців, які гастролюють у Росії

18:32

Зустріч була "дуже продуктивною": перші подробиці візиту Зеленського в США

18:11

Україна може залишитися без допомоги США вже за три тижні: усі подробиці

18:03

Чим змусити волосся рости: ці прості поради допоможуть отримати хорошу шевелюруВідео

18:00

Не всохне до весни: як зберегти часник навіть в квартирі

17:58

Жінка намазала іржавий слив томатним соусом: результат убив її наповал

17:55

Євген Карась. "Все погано, зрада, відступ..." Годі скиглити!Відеоблоги

17:48

Година без зв'язку - величезні збитки: нардеп про наслідки атаки на "Київстар"

17:21

Допомога США для України: у Білому домі зробили важливу заяву

17:20

Росія націлилась на ще одне місто під Бахмутом: його втрата змінить хід боїв - OSINT

Реклама
17:00

Якою водою потрібно вмитися 14 грудня, щоб стати здоровим: прикмети і заборони

16:50

"Ситуація складна": росіяни зібрали майже півмільйона солдатів і перейшли в наступ

16:37

Куп'янськ: що потрібно знати про наступ окупантівПогляд

16:21

Проблеми з сигналами про тривоги і "лежачі" термінали: що відомо про збій в "Київстарі" через кібератаку ворогів

16:20

Окупанти посилюють натиск на Бахмут: перекидають додаткові резерви на фронт - Сідорін

16:01

"Людей їм не шкода": в ЗСУ розкрили деталі масованого наступу росіян

16:00

"Авдіївку не здамо": генерал-розвідник назвав рік корінного перелому у війні

15:59

Українські хакери "поклали" всю РФ: Кремль втратив контроль над податками та зборами

15:58

Словаччина різко передумала: не блокуватиме переговори ЄС-Україна

15:54

Чи хочуть українці продовжувати боротися проти Росії: результати опитування

15:40

Понад половина українців готова боротися з РФ навіть без допомоги Заходу - опитування

15:35

В спортклубі Порошенка "5 елемент" будуть оголошувати "санітарну перерву" та дзвонити нардепам після появи ТЦК

15:30

Курс долара йде на спад: експерт спрогнозував, що з ним буде до кінця року

15:24

Тоня Матвієнко розповіла, що схудла на 10 кілограм

15:20

10 ознак того, що ви старі: лікар розповіла, як зупинити процес старіння

15:17

Церковне свято 13 грудня: чому лихослів'я може обернутися проблемами зі здоров'ям

15:05

Хто з українців може платити за комуналку наполовину менше: відповідь Пенсійного

14:58

Це найгучніший салат Ніжність: рецепт закуски на Новий рік 2024

14:52

Рішення знайдено: Туск анонсував швидке розблокування кордону з Україною

14:38

Лілія Ребрик розчулила зізнанням у коханні своєму чоловікові

Реклама
13:57

"Це напад на всіх нас": прем'єр-міністр Польщі висловився про війну в Україні

13:51

"Горлівка - це Україна": Зеленський показав, як ЗСУ підняли прапор в Горлівці

13:37

"Тактика тупа – лізуть і лізуть": Барабаш назвав головну мету РФ в Авдіївці

12:52

"Боялася померти": дочка Ніни Матвієнко вперше прокоментувала причини смерті

12:50

Аліна Михайлова. Я воюю не за те, щоб хтось пив каву чи тягав гиріВідеоблоги

12:28

Чоловік хворої Катерини Тишкевич розповів про нові труднощі зі здоров'ям актриси

12:21

Беззубий і набряклий: Філіп Кіркоров зовсім здавВідео

11:59

Збій у роботі Київстар: що сталося з нацроумінгом і чому він не працює

11:55

Глава Пентагону зробив важливу заяву про підтримку України

11:53

Росіяни не можуть наступати вночі: британська розвідка назвала причину

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти