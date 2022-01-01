В Україні подорожчали біометричні документи: вартість оформлення

Паспорт подорожчає в ціні / УНІАН

В Україні з 1 січня поточного року збільшилася вартість виготовлення та оформлення біометричних документів.

За даними Державної міграційної служби України, держпідприємство "Поліграфічний комбінат" Україна " підняла ціни на сировину та матеріали.

"У зв'язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-карти та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - сказано в повідомленні.

Як змінилися ціни

Вартість виготовлення паспорта громадянина України (ID-карта):

до 20 робочих днів ціна складе 372 грн (126 грн – вартість адмінпослуги і 246 грн-вартість бланка);

до 10 робочих днів - 498 грн (252 грн – вартість адмінпослуги і 246 грн – вартість бланка).

Тим часом, перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, як і раніше безкоштовне.

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Вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

до 20 робочих днів складе 733 грн (352 грн – вартість адмінпослуги і 381 грн-вартість бланка);

до 7 робочих днів і до 3 робочих днів при наявності підстав – 1 тис.085 грн (704 грн – вартість адмінпослуги і 381 грн – вартість бланка).

Документи, на оформлення яких заяви подали до 31 грудня 2021 року, видаватимуться за старими цінами.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня поточного року акцизна ставка на алкоголь в середньому збільшилася на 5%. Відповідне підвищення передбачено законом Про внесення змін до Податкового кодексу України під номером 5600.

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