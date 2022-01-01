В Україні подорожчали біометричні документи: вартість оформлення

Перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, як і раніше безкоштовне.
В Україні з 1 січня поточного року збільшилася вартість виготовлення та оформлення біометричних документів.
За даними Державної міграційної служби України, держпідприємство "Поліграфічний комбінат" Україна " підняла ціни на сировину та матеріали.
"У зв'язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-карти та паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - сказано в повідомленні.
Як змінилися ціни
Вартість виготовлення паспорта громадянина України (ID-карта):
- до 20 робочих днів ціна складе 372 грн (126 грн – вартість адмінпослуги і 246 грн-вартість бланка);
- до 10 робочих днів - 498 грн (252 грн – вартість адмінпослуги і 246 грн – вартість бланка).
Тим часом, перше виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, як і раніше безкоштовне.
Вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:
- до 20 робочих днів складе 733 грн (352 грн – вартість адмінпослуги і 381 грн-вартість бланка);
- до 7 робочих днів і до 3 робочих днів при наявності підстав – 1 тис.085 грн (704 грн – вартість адмінпослуги і 381 грн – вартість бланка).
Документи, на оформлення яких заяви подали до 31 грудня 2021 року, видаватимуться за старими цінами.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня поточного року акцизна ставка на алкоголь в середньому збільшилася на 5%. Відповідне підвищення передбачено законом Про внесення змін до Податкового кодексу України під номером 5600.
Читайте також:
- Як швидко оформити біометричний закордонний паспорт собі і дитині: ціни, нюанси
- Нове подорожчання: в Україні підскочить вартість бланків біометричних документів