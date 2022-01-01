В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напої

Алкоголь в ціні стане рекордним / pixabay

В Україні з 1 січня поточного року акцизна ставка на алкоголь в середньому збільшилася на 5%. Відповідне підвищення передбачено законом Про внесення змін до Податкового кодексу України під номером 5600.

Документ також передбачає і систему розрахунку ставки акцизного збору.

Таким чином, акциз на алкоголь з цього дня буде залежати від кількості етилового спирту в напої. Зокрема, він складе 59,82 грн за кожен літр спирту в пиві.

Раніше акциз на пиво будь-якої фортеці був на рівні 2,78 грн.

Що зміниться тепер

З 1 січня для напою з вмістом спирту 4% акциз становитиме 2,39 грн, а з вмістом 8% - 4,88 грн. Цікаво, що на слабоалкогольне пиво ставка зменшиться на 39 копійок, а на міцне навпаки зросте до 2,10 грн.

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Для горілки, коньяку, вина та інших видів алкоголю акциз також зросте в середньому на 5%.

У зв'язку зі зростанням акцизу українців очікує подорожчання алкогольних напоїв.

Ціни на алкоголь в Україні з 1 січня 2022 року

Пляшка пива з 8% вмісту алкоголю подорожчає більш ніж на 2 гривні.

Горілка, коньяк і вина - в середньому на 5%.

Ігристі вина зростуть в ціні з 11,65 грн/літр до 12,23 грн/літр.

Нагадаємо, раніше Мінекономіки вперше запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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