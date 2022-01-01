В Україні з 1 січня "злетів" у ціні алкоголь: скільки коштують напої

Зміни прописані в законі Про внесення змін до Податкового кодексу України під номером 5600.
В Україні з 1 січня поточного року акцизна ставка на алкоголь в середньому збільшилася на 5%. Відповідне підвищення передбачено законом Про внесення змін до Податкового кодексу України під номером 5600.
Документ також передбачає і систему розрахунку ставки акцизного збору.
Таким чином, акциз на алкоголь з цього дня буде залежати від кількості етилового спирту в напої. Зокрема, він складе 59,82 грн за кожен літр спирту в пиві.
Раніше акциз на пиво будь-якої фортеці був на рівні 2,78 грн.
Що зміниться тепер
З 1 січня для напою з вмістом спирту 4% акциз становитиме 2,39 грн, а з вмістом 8% - 4,88 грн. Цікаво, що на слабоалкогольне пиво ставка зменшиться на 39 копійок, а на міцне навпаки зросте до 2,10 грн.
Для горілки, коньяку, вина та інших видів алкоголю акциз також зросте в середньому на 5%.
У зв'язку зі зростанням акцизу українців очікує подорожчання алкогольних напоїв.
Ціни на алкоголь в Україні з 1 січня 2022 року
Пляшка пива з 8% вмісту алкоголю подорожчає більш ніж на 2 гривні.
Горілка, коньяк і вина - в середньому на 5%.
Ігристі вина зростуть в ціні з 11,65 грн/літр до 12,23 грн/літр.
Нагадаємо, раніше Мінекономіки вперше запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Читайте також:
- Дієтолог пояснила, який алкоголь і скільки коштує пити в новорічні свята
- Які ліки не можна вживати з алкоголем: відповідь лікарів
- Чи існує зв'язок між випиванням алкоголю та низьким ризиком зараження COVID-19
- Як правильно вживати алкоголь в новорічну ніч: поради лікаря
- У Кривому Розі через вживання алкоголю померло 5-місячне немовля
- Ціни на алкоголь в Україні злетять з 1 січня