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Лікар назвав найнебезпечніше місце, де можна заразитися коронавірусом

11 октября 2021, 10:12

Передумов до зниження захворюваності на коронавірус в Україні немає, вважає Андрій Александрін. Нинішню хвилю COVID-19 ми переживемо гірше, ніж навесні.

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Епідеміолог розповів, де найбільше ризиків заразитися COVID-19 / ua.depositphotos.com

Щодня в Україні фіксуються тисячі нових заражених коронавірусом. При цьому немає передумов для того, щобы рівень захворюваності на COVID-19 знижувався. Штам Дельта буде блискавично поширюватися в громадському транспорті та в приміщеннях без вентиляції, заявив лікар-епідеміолог, засновник NEGIC, голова ГО Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін.

За його словами, останні дослідження, опубліковані у виданні Lancet, показують, що основним епідеміологічно важливим шляхом передачі Дельта-штаму COVID-19 є повітряний. Александрін розповів в інтерв'ю виданню Obozrevatel, що рівень СО2, який показує можливість поширення через повітря різних біологічних агентів, в громадському транспорті зашкалює.

"Що б ми не робили, які б червоні зони не малювали, доки у нас буде такий стан з громадським транспортом - а в годину-пік кожен може подивитися, наскільки заповнені наші маршрутки, трамваї, автобуси, метро – ми стикаємося з величезними ризиками. У нас система створена таким чином, щоби ми масово поширювали інфекції. Тому передумов до зниження захворюваності у нас немає", - пояснив епідеміолог.

За словами Александріна, є ще й такий показник, як контагеозність, тобто заразність.

"Якщо спочатку одна ковідна людина інфікувала 2-2,5 людини, то на сьогоднішній день при Дельта-штамі один розповсюджувач вірусу інфікує в десятки разів більше. Це ризик того, що цю хвилю ми переживемо набагато гірше, ніж, наприклад, навесні 2021 року", - резюмував лікар.

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Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 11 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8832 жителів країни. Було госпіталізовано 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини.

Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може ухвалити рішення про перехід низки регіонів в "червону" зону карантину.

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В Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонаймегше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не може впоратися зі своїми викликами.

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