В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

Юрій Берендій
14 квітня 2026, 18:43
В Україні врегулювали питання скасування комунальних платежів для власників зруйнованого чи пошкодженого житла на період його відновлення.
В Україні для частини громадян скасували оплату комуналки

Про що йдеться у матеріалі:

  • Яка категорія українців зможе не платити за комуналку
  • Що потрібно зробили власнику зруйнованого житла, щоб не платити за комуналку

В Україні для власників житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок повномасштабної війни, скасували оплату житлово-комунальних послуг і запровадили автоматичний перерахунок після проведення обстеження. Відповідний закон №4825-IX, ухвалений на основі законопроєкту №13155, 14 квітня підписав президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє сайт Верховної Ради України.

"Метою законопроєкту є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком (зменшення плати за рішенням співвласників) у випадку його пошкодження чи руйнування, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації, на період його відновлення", — йдеться у пояснювальній записці.

відео дня

Документ врегульовує порядок нарахування комунальних платежів у разі пошкодження або знищення будівель через бойові дії, теракти чи диверсії, спричинені російською агресією. Зокрема, передбачено скасування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він зазнав ушкоджень і є непридатним для проживання.

Підставою для звільнення від оплати є акт комісійного обстеження, у якому фіксуються ступінь пошкоджень, а також дати руйнування і можливого відновлення житла.

Саме цей документ використовується для зупинення або відновлення нарахувань за комунальні послуги та абонентське обслуговування, коригування платежів за рішенням співвласників, повного припинення нарахувань у разі знищення майна без можливості відновлення, а також для тимчасового звільнення від податку на нерухомість до ухвалення відповідного рішення згідно з нормами Податкового кодексу України.

Передбачається, що ці норми діятимуть протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його завершення.

"Під час воєнного стану та протягом року після його завершення нарахування плати за комунальні послуги враховуватиме обставини пошкодження чи знищення об’єктів нерухомості в порядку, який пропонується встановити в прикінцевих положеннях Закону України "Про житлово-комунальні послуги", — йдеться у пояснювальній записці.

Також закон уточнює повноваження ОСББ та житлово-будівельних кооперативів щодо управління внесками, зокрема надає їм можливість змінювати розмір платежів або повністю звільняти від їх сплати власників житла, яке було знищене.

Реалізація цього закону має гарантувати громадянам право не сплачувати за послуги з управління багатоквартирним будинком у разі його пошкодження або руйнування, якщо це унеможливлює подальшу експлуатацію — зокрема, коли йдеться про окремі квартири, нежитлові приміщення чи спільні зони, де фактично послуги не надаються до повного відновлення будівлі.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні з 1 квітня тарифи на електроенергію залишились без змін — вони збережуться на рівні 4,32 грн за кВт/год відповідно до рішення уряду.

До цього в уряді попереджали про перерахунок комунальних платежів: громадянам не доведеться оплачувати послуги електро-, водо- чи теплопостачання за періоди, коли вони були відсутні через російські обстріли. Про це повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13219, який регулює сферу виробництва електроенергії. Документ містить поправку, що передає повноваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення місцевій владі, зокрема обласним адміністраціям і Києву.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

тарифи на електроенергію тарифи на газ ЖКГ-тарифи комуналка
Реклама

