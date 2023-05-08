В Україні скасують День Перемоги 9 травня: Зеленський підписав указ і звернувся до Ради

9 травня в Україні відзначатимуть День Європи, заявив президент.

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Володимир Зеленський підписав указ про нову дату святкування Дня Перемоги / Колаж President.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи.

"Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутися і без участі будь-якої країни або народу", - сказав він в відеозверненні у понеділок.

Він уточнив, що підписав відповідний указ, і щороку 9 травня українці вшановуватимуть історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть окупантів РФ.

відео дня

"Єдність, що наближає мир", - заявив глава держави.

"Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоча агресор зараз інший, він має ту саму мету – поневолення чи знищення. І як тоді ми спиралися на загальну силу вільних народів, так і зараз ми боремося проти зла разом з вільним світом, разом з вільною Європою", — додав Зеленський.

Дивіться відео: Зеленський звернувся з нагоди Дня перемоги над нацизмом

Володимир Зеленський звернувся до українців / Скриншот

Що відомо про нову дату Дня перемоги над нацизмом

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що президент вніс до парламенту як невідкладний проект ЗУ "Про День пам'яті і перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Документ передбачає зміни до існуючого законодавства.

Таким чином, замість Дня пам'яті і примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8 травня.

За словами голови ВРУ, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

"Вшанування завершення Другої світової війни в Європі саме 8 травня - це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом з цивілізованим світом. А 9 травня - це День Європи, нашого спільного дому. І саме в Об'єднану Європу ми обов'язково повернемося вже найближчим часом", - додав Стефанчук.

Раніше народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що рано чи пізно вихідний 9 травня в Україні буде або скасований, або перенесений на 8 травня.

"Подібні зміни в суспільстві відбуваються дуже динамічно і не прогнозовано. Зокрема, ті зміни щодо українців до Другої світової війни, які відбулися за останні п'ять років, масштабніші за всі інші, які відбувалися протягом попередніх 25 років. Таке навряд чи хтось міг передбачити", - зазначив він.

В'ятрович також зазначав, що в Україні суспільство поки не готове відмовитися від 8 березня.

Він запропонував, щоб 8 березня не був вихідним днем і має відзначатися як Міжнародний день боротьби за права жінок.

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