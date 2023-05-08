В Україні скасують День Перемоги 9 травня: Зеленський підписав указ і звернувся до Ради

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років і підписав указ про святкування 9 травня Дня Європи.
"Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутися і без участі будь-якої країни або народу", - сказав він в відеозверненні у понеділок.
Він уточнив, що підписав відповідний указ, і щороку 9 травня українці вшановуватимуть історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть окупантів РФ.
"Єдність, що наближає мир", - заявив глава держави.
"Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло. На жаль, зло повернулося. Хоча агресор зараз інший, він має ту саму мету – поневолення чи знищення. І як тоді ми спиралися на загальну силу вільних народів, так і зараз ми боремося проти зла разом з вільним світом, разом з вільною Європою", — додав Зеленський.
Дивіться відео: Зеленський звернувся з нагоди Дня перемоги над нацизмом
Що відомо про нову дату Дня перемоги над нацизмом
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про те, що президент вніс до парламенту як невідкладний проект ЗУ "Про День пам'яті і перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". Документ передбачає зміни до існуючого законодавства.
Таким чином, замість Дня пам'яті і примирення пропонується встановлення в Україні Дня пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років щорічно 8 травня.
За словами голови ВРУ, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
"Вшанування завершення Другої світової війни в Європі саме 8 травня - це європейська традиція. Україна з 2015 року відзначає цей день разом з цивілізованим світом. А 9 травня - це День Європи, нашого спільного дому. І саме в Об'єднану Європу ми обов'язково повернемося вже найближчим часом", - додав Стефанчук.
Раніше народний депутат України, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що рано чи пізно вихідний 9 травня в Україні буде або скасований, або перенесений на 8 травня.
"Подібні зміни в суспільстві відбуваються дуже динамічно і не прогнозовано. Зокрема, ті зміни щодо українців до Другої світової війни, які відбулися за останні п'ять років, масштабніші за всі інші, які відбувалися протягом попередніх 25 років. Таке навряд чи хтось міг передбачити", - зазначив він.
В'ятрович також зазначав, що в Україні суспільство поки не готове відмовитися від 8 березня.
Він запропонував, щоб 8 березня не був вихідним днем і має відзначатися як Міжнародний день боротьби за права жінок.
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