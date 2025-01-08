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Легалізація канабісу в Україні: зареєстровано перші ліки

Віталій Кірсанов
8 січня 2025, 15:38
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За оцінками МОЗ, ліків на основі медичного канабісу в Україні потребують 6 млн осіб.
канабіс
Перші ліки з канабісу зареєстровано в Україні / колаж: Главред, фото: Reuters, pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Зареєстровано іспанський препарат у формі оральних крапель
  • Коли ліки можуть з'явитися в аптеках

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало перші ліки на основі медичного канабісу. Про це повідомив сайт благодійного фонду "Пацієнти України".

Йдеться про іспанський препарат у формі оральних крапель, які випускаються під одним з іспанських брендів. Уже на початку 2025 року ліки можуть з'явитися в українських аптеках, стверджують у фонді.

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Крім них, в Україні незабаром можна буде купити тверді капсули, дентальні пасти і гелі з вмістом канабісу, ці форми МОЗ також затвердило 2024 року. Препарати будуть доступні за електронним рецептом, ідеться в повідомленні.

Форми, що містять медичну марихуану, призначають пацієнтам із хронічними болями, хворобою Паркінсона, нудотою і блювотою, спричиненими хіміотерапією, синдромом Туретта, резистентною до лікування епілепсією, захворюваннями, що спричиняють судомні напади в дітей, та анорексією внаслідок ВІЛ, поінформували у фонді.

За оцінками МОЗ, ліків на основі медичного канабісу в Україні потребують 6 млн осіб, зазначають у БФ "Пацієнти України".

Легалізація медичного канабісу: що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський у червні 2023 року під час виступу у Верховній Раді України закликав парламентаріїв нарешті легалізувати в Україні медичний канабіс.

Трохи згодом Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про медичний канабіс №7457 у другому читанні. "За" проголосувало 248 депутатів.

Пізніше про цей закон емоційно висловився відомий в Україні військовий Юрій Гудименко. Закон став вкрай важливим кроком для того, щоб уникнути страждань військових, які щодня змушені "проходити кола пекла сильного болю".

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В Україні питання медичного канабісу періодично викликає гострі дискусії. Противники заявляють про ризики зростання рівня наркоманії, лобісти ж наголошують, що в країні, яка воює, з величезною кількістю людей із ПТСР це необхідно. 2020 року міжфракційна група в українському парламенті підготувала проєкт закону про легалізацію медичного канабісу. Його внесли на позачергове голосування Верховної Ради в липні 2021 року. Але Рада його не підтримала - "за" проголосували всього 184 голоси депутатів із необхідних 226.

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