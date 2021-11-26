УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі менше

26 листопада 2021, 11:36

У червоній зоні карантину - 19 регіонів, серед яких Київ і Київська область.

карантин в Україні
Жовту зону карантину поповнили Чернівецька та Тернопільська області / УНІАН

Жовта зона карантину в Україні розширилася ще на два регіони, до неї включили Чернівецьку та Тернопільську області. Червона зона налічує 19 областей, серед них Київ і Київська область. Помаранчева зона скоротилася до двох регіонів - Полтавської та Харківської областей.

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 26 листопада, жовта зона розширилася, а помаранчева – скоротилася. У червоній зоні залишаються 19 областей.

Червона зона карантину

  • Київ
  • Херсонська область
  • Одеська область
  • Запорізька область
  • Донецька область
  • Дніпропетровська область
  • Сумська область
  • Миколаївська область
  • Рівненська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Хмельницька область
  • Чернігівська область
  • Львівська область
  • Волинська область
  • Черкаська область
  • Вінницька область.

Помаранчева зона

  • Харківська область
  • Полтавська область

Жовта зона

  • Тернопільська область
  • Кіровоградська область
  • Закарпатська область
  • Чернівецька область.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на п'ятницю, 26 листопада, в Україні встановлено 15 036 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу госпіталізовано 3 208 осіб. Загинули 608 людей. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Кабмін 24 листопада ухвалив рішення про зміну правил карантину в жовтій зоні. Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скоротили з 120 до 30 днів. При цьому відтепер в жовтій зоні для відвідування і роботи закладів працівникам, а також відвідувачам, потрібно зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін підкреслював, що локдауну в Україні не буде, а карантин збираються посилювати точково. При цьому брати з собою в магазин за продуктами COVID-сертифікат наразі не потрібно.

Главред рекомендує:

viber
новини України коронавірус в Україні карантин в Україні зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі менше». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
В Україні різко впали ціни на паливоВ Україні різко впали ціни на паливо У моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит БардоУ моду на зиму 2022 повернулися чуттєві чоботи в стилі 60-х, які обожнювала Бріжит Бардо Як зустрічати рік Тигра за знаком Зодіаку, щоб залучити удачу і надзвичайне везіння з грошимаЯк зустрічати рік Тигра за знаком Зодіаку, щоб залучити удачу і надзвичайне везіння з грошима Вдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудніВдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудні Ольга Сумська злякала фанатів невдалою пластикоюОльга Сумська злякала фанатів невдалою пластикою
15:51

Раніше ковід "душив" Європу, тепер – нас: Зеленський пояснив високу смертність в Україні

15:46

Ремонт об'їзної Хотина за програмою "Велике будівництво" повністю завершиться у 2022 році

15:42

В Україні спростили заміну оператора мобільного зв'язку при збереженні номера: подробиці

15:23

Майданів не буде, люди бачать, що ми робимо, ми не злодії якісь - Зеленський

15:21

Ханука 2021: коли відзначають, традиції і заборони дня, привітання зі святом

Реклама
15:18

У моду на зиму 2022 прийшли теплі светри невимовної краси, в яких зима пройде непомітноФотоВідео

15:12

Регіна Тодоренко зніметься в постільній сцені в химерному інопланетному образі

15:04

У Путіна відповіли на заяву Зеленського про державний переворот

14:59

"Жодних наказів": Зеленський заперечив тиск на глав фракцій та групВідео

14:49

Гороскоп на грудень 2021: Левам - дивовижне везіння, Скорпіонам - заздрість суперників

14:31

"Некоректно пов'язувати медіа з цукерками": Зеленський прокоментував фурор серіалів Кварталу в РФ

14:28

Є червоні лінії: Зеленський пояснив, чого не повинні робити олігархи в Україні

14:21

Зеленський розповів, чи відправить у відставку голову ОПВідео

14:18

"Краєчок ватрушки видно": Холостячка Ксенія Мішина побалувала шанувальників фото в бікіні

14:05

Білорусь "втомилася" від мігрантів і може спрямувати їх в Україну – МЗС ПольщіВідео

13:54

Турчинов - один з тих, хто втрачав Крим, а Порошенко - Донбас - ЗеленськийВідео

13:49

Нелегальні цигарки на український ринок постачають вітчизняні підприємства – експерт

13:43

Зеленський розкрив подробиці закритої розмови по вагнерівцях - коли було вирішено її скасувати

13:43

В Одесі знесли скандальний пам'ятник "коронавірусу з піхвою"

13:34

"Голос Ахметова на записі не звучав": Зеленський розповів про підготовку держперевороту

Реклама
13:14

Зеленський поки що не готовий йти на другий президентський термінВідео

13:13

"Це війна не зі мною": Зеленський відреагував на чутки про воєнний стан

13:00

"Мені соромно": Зеленський розповів, хто організував та зірвав операцію із затримання вагнерівців

13:00

Гороскоп на завтра 27 листопада 2021: Дівам - підступність жінки, Скорпіонам - неймовірне везінняВідео

12:58

У Європі хочуть, щоб ми почали спілкуватися з Росією - Зеленський

12:47

"Вважають дурнями і блокують": у Києві жінці хотіли продати дорогу іграшку з фальшивою знижкою

12:36

Геомагнітна активність зростає: як пережити ці вихідні сонцезалежним людямВідео

12:33

Зеленський поставив крапку в чутках про відкриту війну України з Росією

12:28

Зеленський заявив про ймовірність державного перевороту в грудні

12:27

"Ми на початку великої війни": Зеленський зробив заяву про боротьбу з олігархами в УкраїніВідео

12:23

Прибрати груди і додати крила: у Києві пропонують оновити монумент "Батьківщина-Мати"

12:20

1+1 розпочав зйомки серіалу Алмаз із Станіславм Бокланом і Дмитром Суржиковим у головних ролях

12:11

Водій фури, який розчавив таксі під Харковом, був п'янийВідео

12:08

"Велике будівництво": у національних природних парках створять інфраструктуру для туристів

12:04

2022 - рік якої тварини за східним календарем і в чому його зустрічати

12:00

Прес-марафон Зеленського "30 питань президенту України": онлайн-трансляція

11:55

Всесвітньо відомий британський співак Ед Ширан відвідав Київ і висловив захоплення Україною

11:36

В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі меншеВідео

11:35

"Чи буде війна з Росією?": Данилов розповів про готовність УкраїниВідео

11:22

До Нового року хвиля коронавірусу спаде, а для вакцинованих відкриють курорти - КузінВідео

Реклама
11:19

Налетить сильний вітер: в Україні оголосили штормове попередження

10:43

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розповість драматичну історію про перший контакт з ваорані

10:37

Чорна п'ятниця 2021 в Україні: як убезпечити покупки

10:26

В Україні діти можуть отримати COVID-сертифікат у "Дії": як це зробитиВідео

10:23

До чого сниться весілля: тлумачення відомих сонників

10:21

В Україні різко подорожчав важливий продукт з борщового набору

10:18

Українців попередили про різке зростання цін на вершкове маслоВідео

10:15

Чорна п'ятниця 2021: як не купувати зайвого в день розпродажів - поради шопоголікам

10:12

Школярі влаштували побоїще під ЧернівцямиВідео

09:49

Долар дорожчає вже 5 днів поспіль та досяг психологічної позначки: що чекати українцям даліВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти