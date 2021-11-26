В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі менше

У червоній зоні карантину - 19 регіонів, серед яких Київ і Київська область.
Жовта зона карантину в Україні розширилася ще на два регіони, до неї включили Чернівецьку та Тернопільську області. Червона зона налічує 19 областей, серед них Київ і Київська область. Помаранчева зона скоротилася до двох регіонів - Полтавської та Харківської областей.
Згідно з даними на ранок п'ятниці, 26 листопада, жовта зона розширилася, а помаранчева – скоротилася. У червоній зоні залишаються 19 областей.
Червона зона карантину
- Київ
- Херсонська область
- Одеська область
- Запорізька область
- Донецька область
- Дніпропетровська область
- Сумська область
- Миколаївська область
- Рівненська область
- Житомирська область
- Івано-Франківська область
- Київська область
- Луганська область
- Хмельницька область
- Чернігівська область
- Львівська область
- Волинська область
- Черкаська область
- Вінницька область.
Помаранчева зона
- Харківська область
- Полтавська область
Жовта зона
- Тернопільська область
- Кіровоградська область
- Закарпатська область
- Чернівецька область.
Коронавірус в Україні
Згідно з даними на п'ятницю, 26 листопада, в Україні встановлено 15 036 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу госпіталізовано 3 208 осіб. Загинули 608 людей. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Кабмін 24 листопада ухвалив рішення про зміну правил карантину в жовтій зоні. Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скоротили з 120 до 30 днів. При цьому відтепер в жовтій зоні для відвідування і роботи закладів працівникам, а також відвідувачам, потрібно зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу.
Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін підкреслював, що локдауну в Україні не буде, а карантин збираються посилювати точково. При цьому брати з собою в магазин за продуктами COVID-сертифікат наразі не потрібно.
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