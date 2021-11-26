В Україні оновили зони карантину: "жовтими" стали ще 2 області, а помаранчевих регіонів наразі менше

Жовту зону карантину поповнили Чернівецька та Тернопільська області / УНІАН

Жовта зона карантину в Україні розширилася ще на два регіони, до неї включили Чернівецьку та Тернопільську області. Червона зона налічує 19 областей, серед них Київ і Київська область. Помаранчева зона скоротилася до двох регіонів - Полтавської та Харківської областей.

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 26 листопада, жовта зона розширилася, а помаранчева – скоротилася. У червоній зоні залишаються 19 областей.

Червона зона карантину

Київ

Херсонська область

Одеська область

Запорізька область

Донецька область

Дніпропетровська область

Сумська область

Миколаївська область

Рівненська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Київська область

Луганська область

Хмельницька область

Чернігівська область

Львівська область

Волинська область

Черкаська область

Вінницька область.

Помаранчева зона

Харківська область

Полтавська область

Жовта зона

Тернопільська область

Кіровоградська область

Закарпатська область

Чернівецька область.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на п'ятницю, 26 листопада, в Україні встановлено 15 036 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. За минулу добу госпіталізовано 3 208 осіб. Загинули 608 людей. Найбільше добових заражень було зафіксовано у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Кабмін 24 листопада ухвалив рішення про зміну правил карантину в жовтій зоні. Термін дії "жовтих" COVID-сертифікатів скоротили з 120 до 30 днів. При цьому відтепер в жовтій зоні для відвідування і роботи закладів працівникам, а також відвідувачам, потрібно зробити хоча б одне щеплення від коронавірусу.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін підкреслював, що локдауну в Україні не буде, а карантин збираються посилювати точково. При цьому брати з собою в магазин за продуктами COVID-сертифікат наразі не потрібно.

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