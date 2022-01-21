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Цифри осені в 27 тисяч на добу - не межа: Ляшко попередив про зростання заражень COVID-19 в Україні

21 січня 2022, 21:47

У світі вже фіксується близько 3,5 мільйона заражень на добу, тоді як раніше добовий показник досягав 900 тисяч, сказав Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко
Україна не зможе пройти нову хвилю коронавірусу з такими ж показниками, які фіксувалися восени - Ляшко / УНІАН

Україні слід готуватися до суттєвого зростання добового числа заражень і госпіталізацій у зв'язку з новою хвилею COVID-19. Країна не пройде хвилю з такими показниками, які фіксувалися восени – максимум 27 тисяч захворювань на добу. Наразі кількість госпіталізацій в процентному співвідношенні менше, ніж було при штамі Дельта, але все залежить від загальної кількості тих, що заразилися. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляє ТСН, він розповів про те, що під час нової хвилі COVID-19 в Україні потрібно готуватися до швидкого зростання числа добових заражень і кількості госпіталізацій.

читайте такожЗаражаються вакциновані і ті, хто вже перехворів: лікар розповів про ситуацію з COVID-19 на Львівщині"Якщо під час попередніх хвиль найбільша добова кількість у світі сягала 900 тис., то наразі у нас 3,5 млн випадків на добу", - сказав Ляшко.

За його словами, країна не зможе пройти нову хвилю коронавірусної інфекції з такими ж показниками, як було восени - максимально 27 тисяч добових заражень. Очікуються інші цифри.

"Навіть ті цифри, які ми бачимо за останні три дні: 12-18-21 тис. показують, що треба готуватися до стрімкого зростання кількості випадків COVID-19 в день. Вони відрізнятимуться від того, що ми бачили в попередні хвилі. Особливо враховуючи динаміку Франції, Італії", - зазначив міністр.

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Також він додав, що кількість госпіталізацій, у відсотковому відношенні, менше, ніж було під час штаму Дельта. Втім, все залежить від загального числа тих, що заразилися.

"Якщо 10% від ста осіб - це десять госпіталізованих, то 10% від 1000 осіб, це 100 госпіталізацій", - додав Ляшко.

Крім того, він попередив про те, що очікується суттєве навантаження на систему охорони здоров'я через кількість госпіталізацій. Однак у випадку, якщо буде більше вакцинованих, з'явиться можливість знизити навантаження.

"Але якщо буде більша кількість вакцинованих, то кількість госпіталізацій зменшуватиметься і випадки будуть не важкими і менше потребуватимуть реанімаційних заходів", - підкреслив Віктор Ляшко.

Коронавірус в Україні

Глава МОЗ Віктор Ляшко раніше заявив про початок нового спалаху коронавірусу в Україні. За словами міністра, епіцентром став захід країни. Найскладніша ситуація із захворюваністю на COVID-19 спостерігається у Івано-Франківській області, негативна динаміка фіксується у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Міністр розповів про те, що у Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях суттєво погіршилася обстановка із зараженням коронавірусної інфекцією. Регіони наближаються до червоної зони карантинних обмежень.

Згідно з даними на ранок п'ятниці, 21 січня, в Україні було встановлено 20 156 нових заражень COVID-19. За минулу добу в країні було госпіталізовано 2 226 осіб, загинули 150 людей, одужали 4 486 осіб. Найбільше випадків зафіксували у Івано-Франківській, Львівській, місті Києві, Тернопільській, Одеській та Хмельницькій областях.

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