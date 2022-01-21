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"Пік хвилі COVID-19 триватиме кілька тижнів": медик дала песимістичний прогноз

21 січня 2022, 11:30

Як вважає пульмонолог Світлана Гук, вакцинація від коронавірусу виявилася неефективна - в тому сенсі, що не змогла вплинути на поширення COVID-19.

Омікрон
Медик дала песимістичний прогноз з приводу Омікрона / УНІАН

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) вже заявили про початку нового спалаху коронавірусу по всій країні. Як спрогнозувала відомий лікар-пульмонолог Світлана Гук, її пік, викликаний штамом Омікрон, триватиме не менше кількох тижнів, повідомляє ТСН.

"Сам пік очікується тривалістю кілька тижнів. Звичайно, сподіваємося, що ця хвиля буде останньою. Життя покаже", - сказала медик.

У відповідь на питання, чи можна взагалі зупинити омікронную хвилю коронавірусу будь-якими заходами, Гук відповіла чітко негативно.

"Вона прийде. У нас немає шансів стати винятком зі світового досвіду. Враховуючи досвід інших країн, ми можемо багато чого прогнозувати. Тому підвищення захворюваності ми вже бачимо. Ми вже на цій хвилі", - говорить пульмонолог.

Крім того, вважає Гук, вакцинація від коронавірусу виявилася неефективна ‒ в тому сенсі, що не змогла вплинути на поширення COVID-19.

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"Вакцинація не захищає ні від якого штаму. Вона виявилася неефективна в епідеміологічному сенсі, тобто не може вплинути на поширення інфекції. Вона лише знижує ризики захворіти важко в найближчі три місяці після закінчення курсу по двох вакцинах. Вакциновані люди (будь ‒ якою кількістю доз) хворіють будь-яким штамом, але при деяких обставинах хворіють легше", - підсумувала вона.

читайте також"Чекаємо на нову хвилю": у МОЗ оцінили обстановку в Україні через штам Омікрон

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано різке зростання хворих на коронавірус. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). Зокрема, захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

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