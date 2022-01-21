Названо області України, які скоро ризикують перейти до "червоної" зони

Ляшко назвав області , які потраплять до Червоної зони / УНІАН

Глава МОЗ назвав три області, які виявилися дуже близько до переходу до "червоної" зони карантину через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

Він зазначив, що в цих регіонах кілька днів збільшуються госпіталізації.

Найближче до переходу до "червоної" зони:

Львівська,

Ровенська

Чернівецька області.

У цих областях кілька днів поспіль погіршуються показники захворюваності на коронавірус.

За його словами, у Львівській області три дні поспіль зростає динаміка госпіталізації. Як зазначив міністр, інші показники в регіоні поки що адекватні, тому мова не йде про впровадження "червоного" рівня.

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"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник - динаміка рівня госпіталізації буде перевищено - то вона може перейти в "червоний рівень небезпеки", - сказав Ляшко.

Він додав, що Чернівецька область - також потенційно наступний кандидат на входження в червоний рівень.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.