Названо області України, які скоро ризикують перейти до "червоної" зони

Очільник МОЗ перерахував області України, які незабаром можуть потрапити до червоної зони епідеміологічної небезпеки.
Глава МОЗ назвав три області, які виявилися дуже близько до переходу до "червоної" зони карантину через різке погіршення ситуації з поширенням коронавірусу, сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.
Він зазначив, що в цих регіонах кілька днів збільшуються госпіталізації.
Найближче до переходу до "червоної" зони:
- Львівська,
- Ровенська
- Чернівецька області.
У цих областях кілька днів поспіль погіршуються показники захворюваності на коронавірус.
За його словами, у Львівській області три дні поспіль зростає динаміка госпіталізації. Як зазначив міністр, інші показники в регіоні поки що адекватні, тому мова не йде про впровадження "червоного" рівня.
"Сьогодні в Рівненській області вперше підключився другий показник. Якщо два дні другий показник - динаміка рівня госпіталізації буде перевищено - то вона може перейти в "червоний рівень небезпеки", - сказав Ляшко.
Він додав, що Чернівецька область - також потенційно наступний кандидат на входження в червоний рівень.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок п'ятниці, 21 січня 2022 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 20 156 жителів країни (добою раніше було 18 479). У тому числі захворіли 2464 дитини і 429 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 226 осіб; летальних випадків - 150; одужали 4 486 осіб.