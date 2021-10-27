В Україні не мають наміру впроваджувати локдаун - Шмигаль

На сьогоднішній день максимальний рівень епідемічних обмежень запроваджений у восьми областях.
В Україні не впроваджуватимуть локдаун, оскільки економіка тільки почала відновлюватися.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, жорсткі обмеження будуть стримувати зростання ВВП.
"Ми не плануємо впроваджувати локдаун або, по-іншому ще сформулюю, ми не хочемо впроваджувати локадун, тому що наша економіка набирає обертів. І локдаун, звичайно, дуже негативно впливає на економічний розвиток і зростання ВВП", - зазначив прем'єр за підсумками поїздки в Донецьку область.
Зазначимо, станом на вівторок, 26 жовтня, в Україні ще дві області потрапили в "червону" зону карантинних обмежень у зв'язку з епідемією коронавірусу.
На сьогоднішній день максимальний рівень епідемічних обмежень запроваджений у восьми областях.
"Червона" зона карантину в Україні:
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Херсонська область;
- Рівненська область;
- Миколаївська область.
При цьому прогнозують, що "червона" зона карантину в Україні до кінця тижня може включати 13 областей.
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Карантин в Україні
Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявляв, що локдауну в Україні поки не буде. У планах влади - точкове посилення протиепідеміологічних заходи в регіонах, де погіршиться ситуація із захворюваністю на COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, відповідаючи на запитання про посиленні карантину в Україні, сказав, що локдаун може бути оголошений в тому випадку, коли в червоній зоні опиняться всі регіони країни.