В Україні на завтра оголосили штормове попередження: в яких областях погіршиться погода

В Україні оголосили штормове попередження через вітер / УНІАН

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні у п'ятницю, 8 жовтня. За даними рятувальників, в низці областей очікується штормовий вітер.

У зв'язку з цим синоптики оголосили штормове попередження, I (жовтий) рівень небезпеки. За їхніми прогнозами, швидкість вітру сягатиме 15-20 метрів на секунду в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Штормове попередження діятиме до пізнього вечора.

фото Укргідрометцентр

Погода в Україні на вихідних

На вихідних, 9-10 жовтня, синоптична ситуація не зміниться: територія України залишиться в полі підвищеного атмосферного тиску, збережеться суха погода: прохолодна вночі й помірно тепла - вдень, до того ж на південному сході й заході буде вітряно, повідомив Укргідрометцентр.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, в Україну незабаром увірвуться дощі. За її словами, наступного тижня в Україну зайдуть південно-західні вологі атмосферні фронти. Через це опади очікуються з 12 по 15 вересня.

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