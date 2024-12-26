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Після скасування воєнного стану на Україну чекає проблема: демограф сказала, у чому справа

Анна Ярославська
26 грудня 2024, 11:12
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Україні потрібно намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону, щоб зменшити новий відтік людей з країни.
Елла Лібанова, еміграція
Елла Лібанова не виключає новий сплеск еміграції / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Україна має повернути жінок з-за кордону
  • Скасування воєнного стану спровокує новий сплеск еміграції

Коли в Україні скасують воєнний стан, на країну чекатиме друга хвиля еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок, які виїхали за кордон через російське вторгнення. Таку думку озвучила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова.

Демографиня впевнена: якщо українська влада не поверне жінок після війни, чоловіки поїдуть. Цим ризиком "не можна не нехтувати".

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"Якщо ми не повернемо жінок, чоловіки поїдуть. Тобто тут потрібно намагатися повернути якомога більше людей з-за кордону з тим, щоб, зокрема, зменшити новий відтік звідси. Якщо буде нормально оплачувана робота, якщо припиняться бомбардування, відключення світла, тепла, води - бажання виїхати буде меншим", - сказала Лібанова в інтерв'ю ВВС Україна.

Також усе ще є шанс повернути в Україну 17-річних хлопців, які легально виїхали.

Лібанова звернула увагу на цікавий факт: блекаути не провокують сплески еміграції.

"Повірте, я стежу за цим дуже уважно. Переважна частина тих, хто виїхав, вони виїхали в перші місяці війни 2022 року", - зазначила директорка інституту демографії.

Демографічна криза в Україні

Як повідомляв Главред, Україна опинилася на першому місці серед країн із найвищим рівнем смертності та найнижчим показником народжуваності у світі. Про це свідчать дані останніх даних звітів Центрального розвідувального управління США щодо глобальної статистики смертності та народжуваності.

В Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що найближчими роками чисельність населення України за найоптимістичнішими оцінками досягне позначки 35 мільйонів.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, якою буде чисельність населення України у 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність і міграцію населення, вказують аналітики.

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Які країни ЄС обирають українські біженці?

За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали:

  • Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);
  • Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);
  • Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).
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