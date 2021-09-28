Мінімалка для пенсіонерів - 2500 грн: кому в Україні до кінця року підвищать виплати

Пенсії в Україні / Reuters

В Україні з 1 жовтня 2021 року пенсіонери у віці 75-80 років почнуть отримувати доплату до пенсія у розмірі 400 гривень.

Як повідомляє Урядовий портал, нові виплати будуть щорічними.

При цьому мінімальний розмір пенсійної виплати складе 2500 грн.

Цікаво, що надбавку хотіли ввести ще влітку цього року, але через брак коштів довелося все перенести на другий місяць осені.

Зазначимо, що з квітня 2020 року доплату в розмірі 500 гривень щомісяця вже отримують пенсіонери, вік яких перевищує 80 років. Дані виплати будуть продовжені і в 2022 році.

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Станом на 1 серпня 2021 року розмір середньої пенсії в Україні становив 3886 гривень.

Нагадаємо, з 1 грудня 2021 року зросте мінімальна пенсія для пенсіонерів, які старше 65 років. Вона складе 2600 гривень.

При цьому є умова, трудовий стаж жінок повинен бути не менше 30 років, а у чоловіків - 35.

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Таким чином, після надбавки мінімальна пенсія зросте з 1854 до 1934 гривень.

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.