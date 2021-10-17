В Україні дітей вакцинуватимуть від COVID-19: з'явилися важливі деталі

В Україні вакцинуватимуть від коронавірусу дітей / УНІАН

В Україні ведеться підготовка стосовно вакцинації від коронавірусу дітей, починаючи з 14-річного віку.

Як розповів в ефірі телеканалу Україна 24 начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, Міністерство охорони здоров'я вже готує відповідні документи.

За його словами, чиновники розробляють документи щодо вакцинації щодо дітей-підлітків.

"Але це буде пізніше, тому що триває період оформлення документів - саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати. Документи по вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я, але це виключно компетенція Міністерства охорони здоров'я впроваджувати дані заходи", - додав Рубан.

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Вакцинація в Україні:

Раніше повідомлялося, в Україні з усіх госпіталізованих через COVID-19 протягом вересня 97,1% були невакциновані. Як розповіли в Центрі громадського здоров'я, мова йде про громадян, які не пройшли повний курс вакцинації, тобто не отримали дві дози препарату.

Кабмін схвалив рішення про обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні. Щеплення повинні зробити працівники навчальних закладів, центральних органів влади та їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко припустив, що в Україні буде і додаткова вакцинація від COVID-19. Йдеться про ще одне щеплення через 6-8 місяців після проходження повного прищепного курсу.