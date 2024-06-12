В Україні 12 червня вимикатимуть світло пізніше: в 'Укренерго' змінили графік

"Укренерго" змістило графіки погодинних відключень електроенергії, для споживачів їх впроваджуватимуть пізніше.

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В Україні змістили графіки відключення світла / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У середу, 12 червня, світло для побутових та промислових споживачів в Україні вимикатимуть у нові години. Графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть на чотири години пізніше. Про це повідомили у ДТЕК та "Укренерго".

"За інформацією від "Укренерго", ситуація в енергосистемі дозволяє сьогодні задіяти графік відключень на дві години пізніше - з 17:00 і до 23:00", - розповіли у ДТЕК.

Незабаром у ДТЕК додали, що графіки діятимуть ще на дві години пізніше – з 19:00.

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"За інформацією від Укренерго, графіки будуть застосовуватись з 19:00 до 23:00", - зазначили у повідомленні.

За словами "Укренерго", ввести графіки відключеннь електроенергії пізніше дозволило знеструмлення значної кількості споживачів через негоду. Водночас у команії наголосили, що об'єктам критичної інфраструктури світло не вимикатимуть.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – новини за темою

Нагадаємо, у середу, 12 червня, в Україні повинні були вимикати світло з 15:00 до 23:00.

Як повідомляв Главред, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також з 24 червня з доступної електрики в Україні відніматимуть обсяг, який необхідний для роботи критичної інфраструктури. І лише після цього ліміти споживання встановлюватимуться рівномірно між областями, тому графіки відключення електроенергії мають стати справедливими.

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