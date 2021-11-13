У тернопільському лісі 30 років самотньо живе чоловік з вищою освітою

Ярослав живе в лісі 30 років / Нова тернопільська газета

У Тернопільської області знайшли відлюдника - в лісі між селами Кобзарівка та Ігровиця вже 30 років живе Ярослав. Зараз йому 81 рік, а в ліс він перебрався ще до розвалу СРСР, бо був переконаний, що імперія розпадеться, а в такій обставі йому буде простіше пережити складні 90-і. При цьому у нього є вища освіта і за своє життя він встиг побачити світ - побував у багатьох країнах.

Як повідомляє "Нова тернопільська газета", Ярослав народився у 1940 році. Спочатку навчався в сільськогосподарському технікумі. У 1959 році відправився служити в Радянську Армію. Чоловік під час служби об'їхав пів світу. Ярославу пропонували залишитися в Москві, але він відмовився. Він повернувся додому. Спочатку чоловік навчався в Тернопільському політехнічному інституті, потім перевівся до Львова.

"Не згадаю, в якому році закінчив інститут, але пам'ятаю, що наш випуск перший не здавав науковий комунізм. Це радувало! На жаль, всі мої дипломи згоріли. Як і згоріли водійські права мотоцикліста, тракториста", - розповів про наболіле Ярослав.

Він також повідав журналістам, що у нього було дві дружини, проте обидві вже померли. Дітей у них не було.

"У ліс перебрався ще до розпаду Радянського Союзу. Черешні, яблуні, сливи — все це я насадив. Купив тут старий будинок за 300 або 400 рублів, попередні власники переїхали в Тернопіль. У місті тоді було легше. Але я не хотів того добра, бо розумів, що радянська імперія посиплеться, що буде важко", — згадав чоловік.

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Ярослав каже, що зараз з людьми рідко спілкується. Також він зрідка відвідує село, запевняє, що йому це не потрібно, тому що у нього є свої продукти.

"Наприкінці минулого року недоброзичливці підпалили мені будинок. Корову побили, двох кіз собаки загризли... Усе моє майно згоріло, залишився без одягу, без ковдри, подушки... Якось дозимував у руїнах. Грівся біля вогню. А ще треба було доглянути корову, бика. Але світ не без добрих людей. Нещодавно мені привезли вагончик, буржуйку, так тепер буду грітися", - каже Ярослав.

Тепер Ярослав живе у вагончику / Нова тернопільська газета

Чоловік додає, що він не особливо знає останні новини, тому що його радіо згоріло.

"Україна зараз у стані війни. Президент у нас - комік Зеленський. А був - Порошенко. Я ще за радянської влади ходив голосувати. А з лісу мене ніхто не кликав. Кому потрібен мій голос? Я все життя мріяв, щоб була Україна, думав, що буде краще, але поки немає просвіту. Не сподіваюся на владу. Моя годувальниця - корова. А про вірус щось чув від людей, але в лісі такого немає", - зазначає чоловік.

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Зараз чоловік шкодує, що нікого з рідних немає.

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