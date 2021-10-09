У Києві сім'я з немовлям живе в "будинку" з гіпсокартону: дитину забрала поліція

Немовля спало в колясці замість ліжечка / скріншот

Правоохоронці та працівники соціальної служби дізналися про те, що на території ВДНГ в Києві в нелюдських умовах живе сім'я з маленькою дитиною. Немовля у горе-батьків забрали.

Як повідомляє Magnolia TV, сім'я з немовлям живе в будинку з листів гіпсокартону. Дитина замість ліжечка спала в дитячій колясці.

"Чоловік і жінка облаштували собі притулок у Києві на ВДНГ, зробивши будиночок з гіпсокартонних листів. З ними було немовля, яке замість ліжечка спало в дитячому візку", - йдеться в повідомленні.

Імпровізований будинок з гіпсокартону випадково знайшли перехожі. Хто саме побудував таке житло в лісі на території ВДНГ - невідомо.

7 жовтня поліція вилучила немовля у батьків. Повернути дитину вони зможуть, якщо поліпшать свої житлові умови.

Реклама

8 жовтня правоохоронці прийшли з'ясовувати особи подружжя і чому вони живуть на вулиці.

Читайте такжеМати ночує з немовлям на вулиці: з'ясувалися нові подробиці дикої історії в Одесі

Як повідомляв Главред, в Харківській області померла тримісячна дівчинка - у дитини було важке харчове отруєння. За її життя боролися спочатку районні лікарі, а потім обласні, але врятувати не змогли. Спричинити отруєння могло коров'яче молоко, яким годували дитину.

Під Одесою батьки замучили своїх дітей. Внаслідок недбалого ставлення захворіло і померло немовля, а друга дитина почала відставати в розвитку. Правоохоронці оголосили подружжю підозру у злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за малолітніми дітьми. Тепер їм загрожує до 5 років позбавлення волі.