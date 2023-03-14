"Упродовж 4-6 тижнів": Моравецький заявив, що Польща може дати Україні винищувачі МіГ-29

Польська сторона може передати бойові літаки, але хоче зробити це в ширшій міжнародній коаліції.

Польща може дати Україні винищувачі МіГ-29/ УНІАН, Вікіпедія

Прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність його держави надати Україні винищувачі МіГ-29 і назвав терміни. Він зазначає, що це може статися упродовж наступних 4-6 тижнів.

За цей час літаки можуть бути вже доставлені в Україну, зазначає Моравецький. Його заяву цитує польське видання polskieradio24.pl.

При цьому прем'єрміністр Польщі наголосив, що його країна хоче передати таку військову допомогу в ширшій міжнародній коаліції.

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Винищувачі МіГ-29 – що про них відомо

МіГ-29 – це багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Такі літаки були основними багатоцільовими винищувачами країн Варшавського договору та СРСР упродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Україна може отримати винищувачі МіГ-29

На початку березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна вже сьогодні готова передати Україні всі винищувачі МіГ-29, які перебувають в робочому стані і стоять на озброєнні Повітряних сил країни. Президент Польщі зазначив, що ЗСУ зможуть їх використовувати, тому що в України зараз є пілоти, які вміють керувати цими літаками. Дуда висловив упевненість, що в майбутньому Україні потрібно буде поставити F-16.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина готова передати Україні 10 з 11 своїх літаків МіГ-29 радянського виробництва, які були зняті з озброєння в минулому році. Остаточне рішення про передачу літаків Україні очікується впродовж декількох днів або тижнів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що оскільки винищувачі МіГ-29 у Польщі та Словаччині вже модернізовані під зброю стандартів Північноатлантичного альянсу і оснащені сучасною апаратурою, вони напевно дадуть українським пілотам перевагу в боях з російськими окупантами.

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