У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік: подробиці

Правоохоронці з’ясовують обставини. Тіло чернівчанина направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

https://glavred.net/ukraine/v-tck-na-bukovine-umer-32-letniy-muzhchina-podrobnosti-10637612.html Посилання скопійоване

У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік

Правоохоронці з’ясовують обставини його смерті

Поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті 32-річного чоловіка в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Про це повідомили у поліції Чернівецької області. Зазначається, що місцевого жителя, який, як виявилося, перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, виявили правоохоронці 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування. Вони запросили його в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.

відео дня

"За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарями було констатовано смерть чоловіка", – йдеться у повідомленні.

Тіло чернівчанина було направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

"Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", – повідомили правоохоронці.

ТЦК і СП – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, Україною прокотилась хвиля вибухів в ТЦК – стала відома причина. Вибухи в ТЦК та СП і вбивство українських військовослужбовців в глибокому тилу – це червона лінія, яку не можна перетинати, зазначають в ЗСУ.

Також з’явилися подробиці вибухів біля ТЦК. Дистанційний підрив виконавців був зафіксований у Рівному та Кам'янець-Подільському.

Нагадаємо, в Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП. Нові правила для військовослужбовців ТЦК та СП планують розробити впродовж лютого, щоб запобігти порушенню прав людини, зазначив Саранцев.

Читайте також:

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред