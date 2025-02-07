У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік: подробиці

Коротко:
- У ТЦК на Буковині помер 32-річний чоловік
- Правоохоронці з’ясовують обставини його смерті
Поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті 32-річного чоловіка в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).
Про це повідомили у поліції Чернівецької області. Зазначається, що місцевого жителя, який, як виявилося, перебував у розшуку за ухилення від мобілізації, виявили правоохоронці 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування. Вони запросили його в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився.
"За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів, лікарями було констатовано смерть чоловіка", – йдеться у повідомленні.
Тіло чернівчанина було направлене на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
"Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", – повідомили правоохоронці.
ТЦК і СП – останні новини
Як повідомляв раніше Главред, Україною прокотилась хвиля вибухів в ТЦК – стала відома причина. Вибухи в ТЦК та СП і вбивство українських військовослужбовців в глибокому тилу – це червона лінія, яку не можна перетинати, зазначають в ЗСУ.
Також з’явилися подробиці вибухів біля ТЦК. Дистанційний підрив виконавців був зафіксований у Рівному та Кам'янець-Подільському.
Нагадаємо, в Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП. Нові правила для військовослужбовців ТЦК та СП планують розробити впродовж лютого, щоб запобігти порушенню прав людини, зазначив Саранцев.
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ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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