У Сумах українці захопили парадний російський танк / скріншот з відео

У Сумах українські військовослужбовці захопили російський парадний танк. Відповідний відеоролик опублікували представники Сухопутних військ Збройних сил

"За день друга, але вже жива - це хоч жива машина. Кинули. Перша підірвана, друга кинута. Такий в Москві на параді був. Прям з параду! Той, що був (першим – Главред), вже без вежі залишився, а цей нормальний", - каже військовослужбовець.читайте також"Орки лізуть знову": окупанти атакують танками Миколаїв

Нагадаємо, раніше Нацполіція опублікувала відео, на кадрах якого українські захисники знищують танк і БМП російських військових в Миколаєві.

"Ох і дали наші жару окупантам в Миколаєві. Точними пострілами знешкоджені ворожі танк і БМП. Горить-палає. Атаки противника ефективно відбивають бійці територіальної оборони, Херсонського і Миколаївського КОРДу і патрульної поліції", - йдеться в повідомленні НПУ