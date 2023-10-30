Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

"Деякі" командири на передовій почали саботувати накази про наступ, повідомив один із співрозмовників видання Time.

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У Зеленського розповіли про ситуацію на фронті / колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова бригада, ОПУ

Помічники верховного головнокомандувача Володимира Зеленського розповіли, що ще до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України.

"З їх слів, необхідно буде звільнити щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті", - йдеться в матеріалі журналу Time, не називаючи імен цих "помічників".

Один із "близьких помічників" зазначив для видання, що "ми не рухаємося вперед". А "деякі" командири на передовій, продовжує співрозмовник, почали саботувати накази про наступ, навіть якщо вони виходять безпосередньо з Офісу президента.

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"Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але таким чином ми не зможемо виграти війну", - додав він.

Нагадаємо, що Росія готує новий масований наступ на Авдіївку. Російські війська перегруповуються та готуються до нового наступу на Авдіївському напрямку. За словами очільника Авдіївської МВА - місто стирається.

Майор ЗСУ розкрив, чи можливий повторний наступ РФ на Харків. Противник має свою контррозвідку, він може вдаватися до так званого туману війни і розповсюджувати дезінформацію.

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