Командири на передовій починають саботувати накази про наступ - Time

Помічники верховного головнокомандувача Володимира Зеленського розповіли, що ще до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України.
"З їх слів, необхідно буде звільнити щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті", - йдеться в матеріалі журналу Time, не називаючи імен цих "помічників".
Один із "близьких помічників" зазначив для видання, що "ми не рухаємося вперед". А "деякі" командири на передовій, продовжує співрозмовник, почали саботувати накази про наступ, навіть якщо вони виходять безпосередньо з Офісу президента.
"Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але таким чином ми не зможемо виграти війну", - додав він.
Нагадаємо, що Росія готує новий масований наступ на Авдіївку. Російські війська перегруповуються та готуються до нового наступу на Авдіївському напрямку. За словами очільника Авдіївської МВА - місто стирається.
Майор ЗСУ розкрив, чи можливий повторний наступ РФ на Харків. Противник має свою контррозвідку, він може вдаватися до так званого туману війни і розповсюджувати дезінформацію.
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