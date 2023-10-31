'Обʼєктивні речі': в Офісі президента прокоментували статтю Time про Зеленського

В Офісі президента прокоментували скандальний матеріал, який був опублікований в американській газеті Time. Там зазначили, що думка автора є суб'єктивною.

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В Офісі президента прокоментували статтю Time про Зеленського / Колаж Главред, фото: УНІАН

Думка Саймона Шустера, автора скандальної статті у американському журналі Time є цілком суб'єктивною, а джерела, вказані у матеріалі, ймовірно, не мають жодного доступу до інформації. Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив у ефірі Радіо Свобода.

"Не забуваймо, що це субʼєктивна точка зору конкретного журналіста, який має своє бачення того, що відбувається. Друге, я зовсім не розумію, що таке анонімні джерела постійно. Тому що, коли я з кимось розмовляю від імені Офісу президента, то я обов’язково кажу, що це я говорю... Подекуди ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але які десь там поряд перебувають, і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання", – зазначив Подоляк.

Михайло Подоляк заперечує факт, що "є якась розлюченість, чи вважаємо ми наших партнерів зрадниками".

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"Є обʼєктивні речі, про які треба говорити. Ми про них уже, до речі, говорили неодноразово… Тому треба все ж таки збільшити швидкість постачання тієї чи іншої техніки в Україну, чи більше докладатись, скажімо, до того, щоб Україна мала всі ресурси для справедливої фіналізації цієї війни. Тут є трошки нерозуміння, чому повільно ми це робимо", – додав він.

Що відомо про статтю Саймона Шустера у виданні Time

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання йшлось про те, що на початку жовтня політичне керівництво у Києві нібито вимагало від воєначальників проведення операції зі звільнення Горлівки, стратегічного форпосту російських окупантів на Донбасі, який вони утримують майже 10 років.

Також, у статті Time йшлося про те, що помічники верховного головнокомандувача Володимира Зеленського розповіли, що ще до зими нібито слід очікувати "серйозних" змін у військовій стратегії України.

Водночас, сам президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню TIME, зазначив, що він категорично проти навіть тимчасового перемир'я з країною-агресоркою Росією.

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