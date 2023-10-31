Арестович назвав Україну, Росію та Білорусь "гілками могутнього слов'янського дерева"

Такий меседж пролунав від Арестовича на фоні нещодавніх подій, коли нардепи масово подали на нього заяву в поліцію.

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Арестович зробив дивну заяву / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Колишній радник керівника Офісу президента, блогер Олексій Арестович видав несподівану заяву про країну-агресорку Росію, Білорусь та Україну.

Так, на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twitter), ексрадник глави ОП назвав Україну, РФ та Білорусь "гілками могутнього слов'янського дерева".

Такий меседж пролунав від Арестовича на фоні нещодавніх подій, коли нардепи масово подали на нього заяву в поліцію. Колишнього радника ОП звинувачують у неправдивому повідомленні суду про вчинення кримінального правопорушення.

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"Я тут подумав – у всіх трьох гілках могутнього східнослов'янського дерева – Україні, Білорусі та РФ – влада притримала кримінальні справи на мене", - написав Арестович.

Він доповнив своє повідомлення такими словами: "Це правильно. Відчувають".

Скандал з Арестовичем

2 червня у Львові стався скандал за участі нардепки Наталії Піпи та молодого одесита, який співав російські пісні. Хлопець вилаяв політика у відповідь на прохання не порушувати закон і припинити співати російські пісні. Також він заявив, що Одеса потерпає від обстрілів більше Львова, і там всі говорять мовою країни-агресора.

У скандал втрутився колишній радник ОП. Олексій Арестович закликав "лікувати" противників творчості Цоя. Арестович почав погрожувати патріотично налаштованим українцям відправкою на лікування в "школу для дефективних підлітків".

Після цього Арестович написав у ДБР заяву на нардепку, яка у Львові скандалила через Цоя. ДБР мало перевірити, чи не було в діях нардепки Піпи ознак розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Нещодавно за ексрадника взялося й РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув на зв'язки Арестовича з ФСБ. Він згадав про активізацію так званих експертів та "акторів-розвідників" у просуванні російською мовою російської ж повістки. Також він закликав українців проявити "високу ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

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