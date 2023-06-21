У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

Вдень окупанти Росії у захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері пролунали потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.

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У захопленому Севастополі прогриміло два вибухи / Скріншот соцмережі (ілюстративне фото)

В окупованому країною-агресором Росією Севастополі прогриміли два сильних вибухи. Перед Аквамарином ППО окупантів нібито "збили" невідомий літальний об'єкт. На траверсі парку Перемоги в воду впав великий предмет, після чого піднявся фонтан з бризок. Вдень місцевий гауляйтер Развозжаєв сказав, що в захопленому місті, мовляв, "все спокійно".

Як повідомило медіа окупантів Кримський вітер, у середу, 21 червня, о 20:25 у захопленому Севастополі прогриміли два потужні вибухи. Після одного з вибухів на траверсі Парку Перемоги на відстані 1,5 км у воду впав великий предмет. Піднявся фонтан з бризок.

Відомості також поширили й інші ресурси. Вони написали, що перед Аквамарином сили ППО російських окупантів збили невідомий літальний об'єкт. Предмет впав у воду в декількох кілометрах від берега, після чого затонув.

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Примітно, що 21 червня о 14:00 в Севастополі було чутно звук сирени. Місцеві жителі припустили навчальну тривогу. Місцевий гауляйтер Развозжаєв, сказав, мовляв, що "все спокійно".

"Сирену вмикали в одній з військових частин для відпрацювання заходів щодо підвищення готовності сил. Якщо сказати простіше: це перевірка систем оповіщення в частині. У місті все спокійно", - написав фейковий "керівник" Севастополя.

На вечірні вибухи ані гауляйтер, ані окупанти РФ не відреагували.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше заявив, що армія України зайде до Криму, коли на вулиці буде ще тепла погода. Термінів військової операції ЗСУ на півострові у військовій розвідці вирішили не називати.

У Центрі національного опору при ССО ВСУ розповіли, що окупанти Росії готують евакуацію на півночі Криму. Загарбники зібралися перевезти представників місцевої фейкової "влади", їхні родини та матеріально-культурні цінності.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що російські окупанти будують оборонні споруди в Криму. За її словами, подібні дії вказують на можливі плани військ РФ щодо відступу вглиб Кримського півострова.

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