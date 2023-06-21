УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

Андрій Ганчук
21 червня 2023, 21:47 оновлено 21 червня, 21:53
261
Вдень окупанти Росії у захопленому Севастополі перевіряли сирену, а вже ввечері пролунали потужні вибухи, повідомили підконтрольні ворогу місцеві пабліки.
Севастополь
У захопленому Севастополі прогриміло два вибухи / Скріншот соцмережі (ілюстративне фото)

В окупованому країною-агресором Росією Севастополі прогриміли два сильних вибухи. Перед Аквамарином ППО окупантів нібито "збили" невідомий літальний об'єкт. На траверсі парку Перемоги в воду впав великий предмет, після чого піднявся фонтан з бризок. Вдень місцевий гауляйтер Развозжаєв сказав, що в захопленому місті, мовляв, "все спокійно".

Як повідомило медіа окупантів Кримський вітер, у середу, 21 червня, о 20:25 у захопленому Севастополі прогриміли два потужні вибухи. Після одного з вибухів на траверсі Парку Перемоги на відстані 1,5 км у воду впав великий предмет. Піднявся фонтан з бризок.

Відомості також поширили й інші ресурси. Вони написали, що перед Аквамарином сили ППО російських окупантів збили невідомий літальний об'єкт. Предмет впав у воду в декількох кілометрах від берега, після чого затонув.

відео дня

Примітно, що 21 червня о 14:00 в Севастополі було чутно звук сирени. Місцеві жителі припустили навчальну тривогу. Місцевий гауляйтер Развозжаєв, сказав, мовляв, що "все спокійно".

"Сирену вмикали в одній з військових частин для відпрацювання заходів щодо підвищення готовності сил. Якщо сказати простіше: це перевірка систем оповіщення в частині. У місті все спокійно", - написав фейковий "керівник" Севастополя.

На вечірні вибухи ані гауляйтер, ані окупанти РФ не відреагували.

Повернення Криму в Україну

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше заявив, що армія України зайде до Криму, коли на вулиці буде ще тепла погода. Термінів військової операції ЗСУ на півострові у військовій розвідці вирішили не називати.

У Центрі національного опору при ССО ВСУ розповіли, що окупанти Росії готують евакуацію на півночі Криму. Загарбники зібралися перевезти представників місцевої фейкової "влади", їхні родини та матеріально-культурні цінності.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що російські окупанти будують оборонні споруди в Криму. За її словами, подібні дії вказують на можливі плани військ РФ щодо відступу вглиб Кримського півострова.

Інші новини:

Севастополь новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

22:45 Україна
У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

21:47 Україна
Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

21:34 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

22:45

РФ атакувала штаб-квартиру ГУР: у розвідці розповіли подробиці

22:26

Катя Кузнєцова розповіла, чому дочка Сумської не їде з РФВідео

21:58

Полетять голови: Данілов анонсував можливі кадрові рішення на РНБО

21:55

У Мережі показали "ізраїльський паспорт" Зеленської: з'явилися цікаві подробиці

21:51

Анджеліна Джолі присвятила пост біженцям і показала трагедію України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:47

У Севастополі прогриміли вибухи: ППО окупантів поборолося з "НЛО"

21:34

Спека атакує: в Україну мчить найтепліша погода

21:29

Садівник показав геніальний спосіб утилізації бур'янів: ще й користь принесутьВідео

20:37

Пригожин забився в істериці через успіхи ЗСУ і чекає звільнення Україною Криму

Реклама
20:36

"Шваль преться": Наргіз потужно відправила геть співачку путіністку-Дубцову

20:18

"Кожен з нас може картати себе за помилки": Лобода терміново приїхала в УкраїнуВідео

20:00

Плакав і не хотів відпускати: мама раптово повернулася до свого синочка з фронтуВідео

19:41

ЗСУ - про ситуацію з Титаном: підрив заводу військами РФ торкнеться 3 країн

19:35

Забився в конвульсіях: в РФ екстрено госпіталізували молодого актора кіно

19:20

Навіщо у Кремлі випустили Путіна махати папірцями та ганьбитисяПогляд

19:12

Взимку Крим може опинитися в облозі, яка триватиме декілька місяців - CNN

19:05

Сергій Стерненко. Росіяни бояться українського наступу на КримВідеоблоги

18:40

"Який півень": Кіркоров на всю Росію принизив чоловіка на інвалідному візку

18:35

Путін забряцав ядерною зброєю: погрожує поставити на чергування установки Сармат

18:00

Їх готували в шкільних їдальнях СРСР: рецепт найвишуканіших і соковитих котлет

Реклама
18:00

"Горять за милу душу": Путін на тлі поразки говорить маячню про "втрати" в ЗСУ

17:57

Експерти курсу підтримують війну: блогерка Стужук продає участь у своєму жіночому клубі в рублях

17:33

Переселенці з Херсонщини отримають гумдопомогу з Хорватії - Favbet Foundation

17:24

ФОП можна закрити в два кліка: повна інструкція в "Дії"

17:10

Будуть рости, як на дріжджах: як часто поливати молоді кабачки

17:02

Вже на фронті: Віталій Козловський показав себе в екіпіровці зі зброєю в руках

16:47

Китайці смажать варені яйця і всі просять добавки: неймовірний рецепт

16:34

Жити стане складніше: Росія потрапила під потужні санкції ЄСВідео

16:18

Україна ніколи не піде на діалог із РФ, якщо вона не забере війська – Зеленський

16:15

Захисник збірної України Забарний одружився та мало не став зятем Джеджули

15:52

Директор НАБУ розповів про дзвінок Зеленського після затримання Князєва

15:36

Відвертаються через його лизоблюдство Путіну: Басков зарюмсав на оточення

15:21

Зеленський зганьбив Путіна за його підлу заяву про євреївВідео

15:04

Ви точно здивуєтесь: що означає слово "андрути" в українській мові

15:00

ЗСУ просунулись на Луганщині та закріплюються на зайнятих позиціях - Міноборони

14:54

Зеленський - про контрнаступ армії України: повільніше, ніж хотілося б

14:46

Далекобійник Гостюхін розпустив нюні через "нескріпну" доньку-американку

14:17

Мобілізація влітку 2023 року: у ТЦК розповіли, які мають бути повістки

13:52

Ядерного удару точно не буде: Буданов спрогнозував дії Кремля

13:33

Дорофєєва таємно вийшла заміж за Кацуріна - блогер

Реклама
12:57

Досвідчені жінки назвали 5 хитрощів, які повинен знати кожен

12:54

В Україні планують "зрізати" розмір субсидії пенсіонерам: що відомо

12:53

У Пентагоні "попустили" Шойгу, який істерично відреагував на HIMARS і Storm Shadow

12:50

Як виглядає маленька донька онкохворої Анастасії Заворотнюк

12:45

"Путін може підірвати Кримський титан": Світан назвав імовірні терміни

12:13

Продан: У резолюції ЄП сказано, що вступ до ЄС і НАТО можливий тільки за підтримки самоврядування

12:12

Британія оголосила про знакову фінансову підтримку для України на 3 млрд доларівВідео

12:04

Світан спрогнозував, чи влаштують окупанти аварію на Запорізькій АЕС

11:59

Байден назвав Сі Цзіньпіна "диктатором": той обурився через збиття шпигунської кулі

11:45

Коли вже опускаються руки: як відмити "вбитий" унітаз

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти