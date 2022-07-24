"Це точно була не російська міна": Масі Найєм дав перше інтерв'ю після важкого поранення на фронті

Масі Найєм дав перше інтерв'ю після важкого поранення на фронті / Скріншот

Відомий український адвокат та військовий Масі Найєм дав своє перше інтерв'ю після важкого поранення на фронті. Він розповів про те, як все сталося та припустив, що виною всьому була не російська міна. Про це він повідомив в інтерв'ю Телебаченню Торонто.

Масі Найєм був розвідником і у той день він разом з побратимами шукав місце, де можна було б збудувати понтонну переправу через річку Сіверський Донець у випадку, якщо росіяни зруйнують міст.

"Ми їхали за людиною, яка знала місцевість, заїхали на місце і хотіли вийти подивитись. Ми почали переставляти машину і в цей момент заїхали на міну. Один з моїх побратимів загинув на місці. Інший мій друг теж в лікарні, у нього стан важчий, ніж у мене. Після того, як ми підірвались, я намагався вийти з машини, вийшов і інший мій побратим допоміг нам в евакуації", - згадує Найєм.

Він пробув у свідомості хвилин 10, після чого прокинувся вже у Дніпрі в лікарні ім. Мечникова. У палаті були найрідніші його люди. Лікарі змогли зберегти життя Найєму, але врятувати око не вдалося.

"Осколок розбив мені око, зламав мені тут кістку й ісклову кістку. Та кістка, яка тримала залишки мозку, вона зараз замінена титановою. Найнебезпечніше полягало в тому, що певна гематома могла тиснути на мозок і це могло призвести до поганих наслідків", - додав Найєм.

Він не зміг стримати емоцій, згадуючи про свого друга Сашка, якому тоді дісталося більше. Його побратим досі не прийшов до тями.

"Коли ми їхали з ним на бойові, були наповнені величезною силою, ми розуміли, що ніхто тебе не може зупинити, бо ми з Сашком їдемо, з нами наші хлопці. Я дуже страждаю по цьому моменту, бо ти розумієш, що втратив сили якісь і ти не знаєш, чи зможеш відновитися на стільки, щоб повторити ці виходи. Я дуже хочу, щоб він відновився і ми повторили", - зі сльозами говорить Найєм.

Військовий припускає, що причиною цього важкого поранення стала зовсім не російська міна. Ймовірно, причиною була погана комунікація в українській армії.

"Точно не російська міна була, бо росіяни на той момент туди ще не заходили. Чи наша була, але хто поставив, з якою метою поставив - це все розслідується, з часом буде зрозуміло ... Комунікація в армії потребує покращення. Все, що стосується мінних загороджень, мінних карт - це дуже серйозні питання. Коли ми відходимо і на цих мінах підриваються російські військові - це добре. Коли ми відходимо і певні проблеми стаються з нашими - це погано і я вважаю, що війна - це конкуренція помилок. У нас мало ресурсів для цих помилок, нам кожна людина важлива", - заявив Масі Найєм.

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Поранення Масі Найєма

Нагадаємо, 5 червня Масі Найєм отримав важке поранення в голову. Його евакуювали з передової і доставили до Слов'янська. Після стабілізації стану Найєма відвезли в Краматорськ і лише пізніше вдалося доставити в обласну клінічну лікарню імені Мечникова міста Дніпро.

Українському захиснику зробили операцію, проте він якийсь час перебував у комі.

Пізніше Масі вийшов на зв'язок і сам на своїй сторінці в Facebook повідомив, що був поранений в голову осколком снаряда, одне око врятувати не вдалося.

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