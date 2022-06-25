У Сарнах ворожі ракети влучили в СТО та автомийку, є жертви

Двоє постраждалих у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди.
У Рівненській області війська Росії завдали ракетного удару по місту Сарни, наразі відомо про трьох загиблих, повідомляє у Telegram голова Рівненської обласної Військової адміністрації Віталій Коваль.
"За моєю спиною наслідки ракетних ударів по місту Сарни Рівненської області. Дві ракети потрапили в об'єкти цивільної інфраструктури - це СТО і з мийкою і ще один комплекс із ремонту автомобілів. За попередніми даними, троє загиблих, четверо потерпілих перебувають у лікарнях", - зазначив він.
За його словами, двоє постраждалих у важкому стані. Під завалами ще можуть бути люди.
Масований ракетний удар по Україні
Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.
Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.
На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.
Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.
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