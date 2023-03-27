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"Ворог відповість за кожен удар": Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

27 березня 2023, 23:09
За словами глави держави, командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію на фронті.
'Ворог відповість за кожен удар': Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі
Зеленський вперше провів виїзне засідання Ставки / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 27 березня вперше провів виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі. Про це український гарант розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідання Марганця й Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області", - розповів Зеленський.

За словами глави держави, командувачі оперативних напрямків доповіли про фактичну ситуацію на фронті.

відео дня

Генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ. Була доповідь головкома та інших", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення та захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

"Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях. За Словʼянськ, за Костянтинівку і Дружківку, за Авдіївку й Торецьк, за увесь біль українців – і не лише за час повномасштабної війни, а й за час від 14-го року", - наголосив український гарант.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія продовжує вбивати українців. Однак повномасштабна поразка РФ стане надійною гарантією безпеки для України і захистом від нових агресій і криз.

"Крок за кроком робимо все можливе і всюди, щоб російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України і свободи народів в цілому. Росія повинна програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах, у своїх спробах підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль програє у своїх спробах духовно поневолити наших людей", - сказав Зеленський.

Також президент України заявив, що російський диктатор Володимир Путін винен у тяжких військових злочинах, скоєних окупаційними військами РФ на території України. Україна за жодних обставин не може йти на компроміс з державою-агресором. "Ясно, що він винен. Тому Україна не може йти на компроміс", - заявив глава держави.

Зеленський назвав Путіна "вбивцею". За його словами, російські війська "вбивали, ґвалтували, забирали і знищували" громадян України. Він підкреслив, що має намір домагатися його притягнення до відповідальності.

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