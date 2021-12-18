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В Україні відповіли на ультиматум Росії НАТО

18 грудня 2021, 14:41

Україна не відмовлятиметься від євроатлантичних прагнень, каже Ганна Маляр.

НАТО
В Україні прокоментували ультиматум РФ НАТО / УНІАН

У Міністерстві оборони України прокоментували ультиматум президента Російської Федерації Володимира Путіна НАТО про невступ України в Альянс.

"Ми всі розуміли, що саме це він переслідує, просто це не озвучували безпосередньо. Зараз, очевидно, ставки збільшилися і тепер він дозволяє собі говорити відверто те, що всі і так розуміли. Це дуже серйозна і агресивна заявка", - сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі 24 канали.

За її словами, Україна не буде відмовлятися від цих прагнень, і Путін це дуже добре усвідомлює. І тому ускладнює будь-який переговорний процес такою вимогою.

"Якщо метою стоїть завдання ускладнити процес, вибити з рівноваги іншу сторону, завести її в глухий кут, поставити перед серйозним викликом, то я можу припустити, що таку тактику можуть використовувати - щоб виграти щось менше, висувають більшу вимогу", - додала Маляр.

Ультиматум Москви

Нагадаємо, російський проект угоди про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів НАТО опубліковано в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

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Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru
  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru
  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru

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