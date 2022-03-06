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У Росії силовики жорстко затримали 2500 осіб, які протестували проти війни в Україні

6 березня 2022, 16:52

У Російській Федерації силовики фіксують понад 2,5 тисячі затриманих у 49 містах ‒ 810 у Москві, 383 у Санкт-Петербурзі, 280 у Новосибірську.

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У Росії силовики жорстко затримали 2500 осіб / скріншот з відео

У столиці країни-агресора, Російської Федерації, Москві, місцеві жителі стали виходити на протести проти військової агресії РФ в Україні. Як повідомляє офіціозний портал ТАСС, їх кількість склала приблизно 2,5 тисячі осіб.

"За даними МВС, в Москві в неузгодженій акції взяло участь близько 2,5 тисячі осіб, затримано ‒ 1,7 тисячі осіб", — йдеться в повідомленні.

За іншими джерелами, станом на сьогоднішній день в Російській Федерації силовики фіксують понад 2,5 тисячі затриманих в 49 містах ‒ 810 в Москві, 383 в Санкт-Петербурзі, 280 в Новосибірську.

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Нагадаємо, раніше керівник МЗС України Дмитро Кулеба на засіданні міністрів закордонних справ НАТО закликав держави Північноатлантичного альянсу діяти, поки не пізно, і не дозволити Путіну перетворити Україну на Сирію.

"Ми не повинні дозволити їм створити Сирію в Європі. Ми готові боротися і продовжимо Боротися, але допоможіть нам. Якщо ви цього не зробите, будете змушені розділити відповідальність за життя і страждання мирних українців, які вмирають через безжальних російських пілотів, що скидають на них бомби",-сказав дипломат.

Автор: Єгор Бунін
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новини Росії протести російське вторгнення
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