Обстріл людей з БПЛА: окупанти готують нові фейки - розвідка

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На Донбасі російські окупанти готують провокації з обстрілом населених пунктів зі звинуваченнями на адресу України.

Як говориться в повідомленні у Facebook оперативно-тактичного угруповання Схід, за даними розвідки, головний спеціаліст "міністерства інформації" так званої "ДНР" Олександр Гриценко особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів зняти наслідки обстрілів, нібито скоєних українськими силами.

"Він дав чіткі вказівки, щоб місцеві жителі, коментуючи обстріли, говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на будинки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів", – розповіли українські військові.

За даними розвідників, метою окупантів є демонізація українських військових і виправдання власних військових злочинів. Українська сторона очікує, що найближчим часом на пропагандистських ресурсах з'являться "постановочні репортажі про міфічні українські ДРГ і безпілотники".

"Офіційно заявляємо, що українські військовослужбовці не мають ніякого відношення до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз або інших населених пунктів. Якщо є хоч найменша загроза для мирного населення, наші захисники вогонь не відкривають", - додали в ЗСУ.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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