У РФ запустили виробництво аналога Shahed: в ISW розповіли про нову тактику обстрілів

Дальність польоту БпЛА "Яструб" становить 350 км, а бойова частина – 800 кг. Зараз тривають льотні випробування прототипу.

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РФ запустила виробництво аналога іранського Shahed / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

У країні-агресорі РФ конструкторське бюро "Стратим" запустило виробництво бюджетного аналога іранського дрона-камікадзе Shahed. Новий БпЛА називається "Яструб". Його дальність польоту - 350 км, а бойова частина – 800 кг. Безпілотник буде використовуватися для нової тактики обстрілів України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У російському КБ "Стратим" зазначили, що окупаційні війська застосовуватимуть БпЛА "Яструб" як приманку для відволікання українських систем ППО. Аналітики зазначають, що російські війська вже застосовували таку тактику під час серії ударів по Україні.

В даний час ведуться льотні випробування прототипу, а в першій половині 2024-го планується почати льотні випробування вже готового та доопрацьованого дрона.

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У звіті ISW також повідомляється, що 18 січня міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав в Московській області державне машинобудівне конструкторське бюро "Веселка" (Держмкб "Веселка"), дочірнє підприємство Корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї від 250 км до понад 300 км. У свою чергу, гендиректор КТРО Борис Обносов повідомив, що нібито вже було випробувано зброю з дальністю польоту 310 км. Обносов також зазначив, що Держмкб "Веселка" знизило вартість виробництва цієї зброї та збільшило його бойову частину від 450 до 800 кг.

Генеральний директор Держмкб "Веселка" Сергій Богатіков заявив, що підприємство подвоїло штат співробітників, закупило нове випробувальне обладнання та інструменти, розширило виробничі площі, а також встановило 12-годинні зміни, що дозволило працювати цілодобово та збільшити обсяги виробництва.

Аналітики ISW зазначають, що заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Держмкб "Веселка" збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.

Як повідомляв Главред, керівник об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що російські окупанти почали використовувати нетипову тактику під час атаки дронами. Росіяни направили "Шахеди" на прифронтові території, хоча могли атакувати ними цілі на більш віддаленій місцевості.

Тим часом українські військові успішно застосували "гібридну" протиповітряну оборону. Вони вперше змогли знищити "Шахед" з відстані 9 кілометрів.

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