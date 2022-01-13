У РФ погрожують військовими варіантами вирішення ситуації навколо України

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В Україні розробляються плани військового рішення ситуації навколо України, заявили в МЗС РФ.

Як заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, військові фахівці пропонують президенту Росії Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України.

Разом з тим він підкреслив, що необхідно вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

"Президенту військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення обстановки. Це важкий сюжет. У публічному просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, тому що це саме по собі розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", - сказав він.

Рябков вирішив, що нібито "в голову владі України можуть прийти самі немислимі речі, потрібно покласти цьому край".

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Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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