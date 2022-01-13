УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У РФ погрожують військовими варіантами вирішення ситуації навколо України

13 січня 2022, 13:57

Володимиру Путіну готують військові варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України.

армія, Росія
/ Facebook/mod.mil.rus

В Україні розробляються плани військового рішення ситуації навколо України, заявили в МЗС РФ.

Як заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков в інтерв'ю RTVI, військові фахівці пропонують президенту Росії Володимиру Путіну варіанти на випадок погіршення обстановки навколо України.

Разом з тим він підкреслив, що необхідно вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

"Президенту військові фахівці, як це було офіційно сказано, постійно пропонують варіанти на випадок погіршення обстановки. Це важкий сюжет. У публічному просторі він не повинен жодним чином засвічуватися, тому що це саме по собі розгойдування ситуації. Потрібно дати шанс дипломатії", - сказав він.

Рябков вирішив, що нібито "в голову владі України можуть прийти самі немислимі речі, потрібно покласти цьому край".

Реклама

читайте такожМоскву приперли до стінки: експерт пояснив, що стане політичною смертю Путіна

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

Читайте ще:

viber
новини Росії Сергій Рябков новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У РФ погрожують військовими варіантами вирішення ситуації навколо України». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніПритягують бідність: які речі потрібно викинути з кухні Який хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіологаЯкий хліб корисний для серця і судин - відповідь кардіолога Гороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіхГороскоп Таро на тиждень 10-16 січня: Близнюкам - труднощі, Терезам - серйозні зміни, Козерогам - успіх Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиЯк приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечки Гороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківГороскоп на картах Таро на січень 2022 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, Раків
16:10

Мережу порвало відео із Закарпаття: свиня втекла з причепа прямо під час руху

15:55

Відведення військ від кордонів України не буде, а Захід "йде на ескалацію": РФ вибухнула заявоюВідео

15:42

Зі шлунка 6-річної дитини дістали 32 магнітні кульки: в "Охматдиті" кажуть, що це рекордВідео

15:32

Температура під -30°: Україну накрили люті морозиВідео

15:21

Помер Народний артист України актор Євген Федорченко

Реклама
15:15

150 гривень за кг: в Україні рекордно злетіли ціни на м'ясоВідео

15:11

За програмою Зеленського зробили ще одну трасу "Малого карпатського кола" – від Долини до Хуста

14:50

В ЄС поставили умову Росії: запуск ПП-2 залежить від ситуації навколо УкраїниВідео

14:48

У Львові дитина рік пролежала в комі і прокинулася на Різдво

14:47

Як зараз виглядає піжон-красунчик з серіалів Не народися вродливою і Бідна Настя Петро Красилов

14:31

Загроза удару РФ з моря і висадка десанту: у ВМС назвали сценарій військового вторгнення в УкраїнуВідео

14:20

Найсмачніший і простий сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

13:57

У РФ погрожують військовими варіантами вирішення ситуації навколо УкраїниВідео

13:57

Вихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні

13:39

"Перенесуть добре і не помруть": інфекціоніст назвав категорію людей, яких "помилує" штам ОмікронВідео

13:35

Пожежа спалахнула в Харківському університеті імені Каразіна: студентів евакуюють, кадри з місцяВідео

13:31

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони свята

13:27

Газова криза стрясає Європу, а Газпром рубає постачання: в ЄС висунули різке звинувачення РосіїВідео

13:13

Ціни на бензин і дизель злетіли: підвищена гранична вартістьВідео

13:07

Мюзикл з Олею Поляковою Нова Снігова Королева покажуть по телебаченню - де і коли дивитися

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 14 січня 2022: Овнам – заздрість, Терезам - втрати, Водоліям - любовний трикутникВідео

12:44

Відкладати на квартиру 8 років: українцям дали сумний прогноз купівлі нового житлаВідео

12:41

Протеже Вакарчука Христина Соловій показала міцний прес та ідеальні ніжки в купальнику

12:25

Як швидко очистити машину та скло від снігу та льоду: найкращі способи

12:24

Ізраїльтянка оскаржує в суді материнство найстаршої матері України, Підвербна ховає донькуВідео

12:11

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

11:57

Москву приперли до стінки: експерт пояснив, що стане політичною смертю ПутінаВідео

11:37

Військові "ігрища" РФ біля кордонів України розлютили Захід: Данілов закликав надати Києву потужну допомогуВідео

11:34

Під Києвом Дід Мороз вибив чоловіку зуби за безкоштовне фото

11:33

Олександр Усик показав рідкісне фото з 12-річною дочкою - вона "рознесла" батька в пух і прах

11:31

Двоє дітей залишилися сиротами: водій, якого тричі ловили п'яним за кермом, влаштував смертельну ДТП

11:26

Українцям світить підвищення мінімальної пенсії: кому і коли чекати надбавкиВідео

11:25

Отримання Україною статусу "країни НАТО+": Росія наближається до фіналуПогляд

11:18

Прикмети на 14 січня: що не можна робити в день Василя та Старий Новий рік і як не потрапити в бідуВідео

10:53

"Кредит схвалили за секунду": шахраї обчистили рахунок клієнта ПриватБанку, в банку розводять руками

10:43

Цукор рекордно подорожчає: українців шокували прогнозом зльоту цінВідео

10:39

Одяг - у крові, волосся обрізане: у Києві сталася серія нападів на жінок

10:33

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

09:55

Одяг кольору барвінку приголомшливої краси увійшов в моду на 2022 рікФотоВідео

09:52

Долар різко злетів: українці дізналися несподіваний прогноз нового подорожчанняВідео

Реклама
09:50

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

09:49

"Зробити їм це складно": Данилов розповів про план Путіна щодо УкраїниВідео

09:47

Розкол у Кремлі: військовий експерт заявив, що Путін втрачає "праву руку"Відео

09:15

Запровадження "карток на їжу": українцям пояснили, в чому підступВідео

09:00

Інструкція від Цитрусу: як рейдернуть бізнес в Україні реклама

08:52

Військові навчання Росії поблизу українського кордону: до чого готується МоскваПогляд

08:42

Вперше у Новому році 2022 кількість COVID-хворих в Україні перевищила 10 тисячВідео

08:24

Як заощадити на оплаті газу в лютий холод: у Нафтогазі розкрили просту схемуВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2022: Ракам – удача, Дівам – плітки недругів, Водоліям - брехняВідео

08:05

Поразка РФ у боротьбі за Україну і страх Заходу перед війною: у США пояснили дії МосквиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти