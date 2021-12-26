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У Раді запропонували повернути Кубань Україні, в Держдумі закотили істерику

26 грудня 2021, 18:15

Україна почала процес повернення Кубані, заявив Олексій Гончаренко.

Україна, Прапор
Кубань хочуть повернути до складу України / УНІАН

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко оголосив про початок процесу повернення Кубані до складу України.

Як написав він у своєму Telegram-каналі, Україна розпочала цей процес маленькими, але впевненими кроками.

Гончаренко зазначив, що подав до Верховної Ради постанову про встановлення 14 грудня Днем пам'яті жертв депортації українського населення Кубані.

На ініціативу українських політиків вже відреагували в РФ. Заступник голови Держдуми Борис Чернишов назвав заяву Гончаренка "нісенітницею собачою", повідомляє радіостанція Говорить Москва.

"Вони перепилися перед Новим роком і придумують всяку дурницю. Мені здається, це ніяк не потрібно сприймати. У них ні Краснодарського краю, ні Криму, нічого не буде", — заявив Чернишов.

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Нагадаємо, раніше в Раді створили міжфракційне депутатське об'єднання "Кубань", яке займеться поверненням у культурне поле українських етнічних територій.

Ініціатори ставлять за мету розробку політики щодо повернення в культурне і соціальне поле українських етнічних територій та етнічних українців. В першу чергу - Кубані.

Довідка: Кубань - історичний регіон на Північному Кавказі, в долині річки Кубань і її притока. З кінця XIX століття заселена українцями, зокрема, запорізькими козаками. У 1918 році була проголошена Кубанська Народна Республіка. Пізніше було прийнято рішення про приєднання Кубані на федеративних умовах до України.

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