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"Це реально зробити до кінця 2023 року": полковник розповів, як можна звільнити Крим

Альона Вороніна
23 липня 2023, 02:15
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Якщо деокупація Криму буде основним завданням ЗСУ, вигнати окупантів можна до Нового року. Якщо наступ буде і на інших ділянках – усе розтягнеться на 2024 рік.
Украинские военные, Роман Свитан
Крим можна звільнити до Нового року, вважає Світан/ колаж: Главред, фото: 35 ОБРІП імені Михайла Остроградського, скрін

Звільнити Крим до кінця 2023 року – це реальне завдання. Коли українські військові візьмуть російських окупантів в оперативне оточення на півострові і будуть наступати з материкової частини, загарбникам не вдасться стримати цей наступ.

Але спершу потрібно перервати ланцюжки постачання військової продукції до окупованого Криму, знищити Кримський міст і поромну переправу, знищити повітряне та морське сполучення і перевести півострів в режим оперативного оточення. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю ТСН.ua.

"Після цього – вихід на Перекоп, Чонгар або Арабатську стрілку та захід до Криму через північні ворота, включаючи Сиваш у тому числі", – зазначив Світан.

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Він наголосив, що жодній армії в історії не вдалося протистояти армії, яка наступала на Крим з материкової частини. Усі солдати "не втримувалися і були скинуті у море".

"Це буде і з російською армією, зокрема. Вони намагатимуться затримати наші війська, але кінець буде однаковим для всіх армій, які намагалися колись утримати Крим. Неможливо це зробити – це оперативне оточення", – наголосив військовий експерт.

У той же час він додав, що можливості швидкого звільнення Криму залежатимуть від того, скільки сил і коштів буде виділено на цю операцію. Якщо буде достатньо сил і Криму буде основною метою операції, то деокупація півострова можлива до Нового року.

"Якщо буде широкомасштабне виконання бойових завдань – з перетином коридору Азовським узбережжям, з виходом на Луганськ лівим берегом Сіверського Дінця, то це може розтягнутися ще й наступного року. Але з приходом авіації та ATACMS це прискориться до 2-3 місяців", – поділився прогнозом Світан.

Можливості звільнення Криму

Раніше військовий експерт Роман Світан розкрив сценарії звільнення Криму. Збройні сили України можуть до кінця літа вийти на Перекопський перешийок та увійти до Криму. Це можна зробити двома шляхами. За його словами, перший шлях – через Токмак і Мелітополь (це рух з Оріхового), через Армянськ із виходом на Чонгар та Арбатську стрілку. Другий напрямок – при форсуванні Дніпра в районі Херсона вийти на Армянськ і Перекоп.

Нагадаємо, військовий експерт, журналіст і спікер Генштабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов зазначав, що швидкість звільнення Криму залежить лише від одного фактора. Для звільнення Криму від окупантів Україні потрібні ракети ATACMS. Саме від такої зброї залежить, як швидко вдасться деокупувати півострів. Якщо західні партнери не передадуть такі ракети, звільнення Криму затягнеться.

Експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розкрив, як станеться третій удар по Кримському мосту. Він вважає, що третій удар по Кримському мосту попри всі заходи безпеки окупантів цілком реальний і може бути раптовим і несподіваним.

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