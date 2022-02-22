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У прифронтовому Маріуполі люди вийшли на мітинг на підтримку України

22 лютого 2022, 11:39

Люди вийшли на вулицю вночі - незважаючи на пізню годину і пронизливий до кісток вітер, який дув з моря. В руках вони тримали українські прапори і плакати.

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У Маріуполі провели мітинг на підтримку України / канал "Дом"

Жителі України вирішили, що називається, на низовому рівні, об'єднуватися на тлі підписання Володимиром Путіним скандальних указів про визнання "ЛНР" і "ДНР". У прифронтовому місті Маріуполь, що в Донецькій області, люди почали збиратися на мітинг прямо вночі, повідомляє телеканал "Будинок".

Люди вийшли на вулицю, навіть незважаючи на пізню годину і пронизливий до кісток вітер з моря. В руках вони тримали українські прапори і плакати "Маріуполь – це Україна".

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Нагадаємо, в суботу, 19 лютого, російські війська і підконтрольні їм бойовики здійснили обстріл з важкого озброєння, мінометів і гармат, калібру 122 міліметри, 152 міліметри по позиціях української армії на Приазовському напрямку ‒ в районі Маріуполя.

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Потім - як кажуть співробітники комунального підприємства "Вода Донбасу", була зупинена подача води на чотири фільтрувальні станції, оскільки снаряди бойовиків пошкодили два трансформатори на насосній станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Пізніше чиновники з Донецької обласної військово-цивільної адміністрації розповіли, що обстріл стався вночі - близько 03.00. При попередньому огляді станції було виявлено чотири попадання снарядів.

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