У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина – Гайдай

У Попасній загинули понад 100 "вагнерівців", зокрема й заступники Пригожина/ скрін, Офіс президента України

Під час удару по базі "вагнерівців" в окупованому місті Попасна на Луганщині 14 серпня, ймовірно, загинули понад 100 членів приватної військової компанії.

Про це розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону. Він зазначив, що детальніше розповідати про це він поки що не може.

За його словами, якщо виявиться, що загиблих була понад сотня, і це були найманці з керівного складу, то це не стане для українських військових новиною.

У той же час Гадай спростував інформацію про нібито ліквідацію на базі "вагнерівців" куратора приватної військової компанії та "кухаря Путіна" Євгена Пригожина. Проте серед загиблих точно є його заступники.

"На жаль, швидше за все саме з приводу "кухаря" (Пригожина – ред.), то нас не порадують, але заступники – так, і цифра у понад 100 загиблих – так", – зазначає Гайдай.

Знищення бази "вагнерівців" у Попасній

Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по базі путінських найманців ПВК "Вагнера" в окупованому місті Попасна. При цьому місце розташування бази "спалив" російський військовий кореспондент Середа, який виклав її фотографії у свій Telegram-канал.

15 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай підтвердив удар ЗСУ по базі "вагнерівців".

"На цей раз вчора (14 серпня – ред.) у Попасній влучним ударом розбито штаб ПВК "Вагнер". Кількість загиблих уточнюється", – сказав Гайдай.

Пізніше у мережі з’явилися фото і відео того, що залишилося від бази "вагнерівців" у Попасній після її знищення.

Дивіться онлайн новини Донбасу:

Читайте також: